Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng giờ Tý hôm nay 19/11, 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, không làm cũng có ăn, vận trình thăng hoa, tình - tiền vượng sắc, cuối năm chẳng lo cơm áo gạo tiền

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người xung quanh trong ngày hôm nay, khiến công việc vốn đã trôi chảy lại càng tiến triển thuận lợi hơn.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người ưng ý. Bạn và đối phương có thể có thiện cảm với nhau từ những phút gặp gỡ đầu tiên. Hãy mạnh dạn giữ quan hệ và kéo gần khoảng cách với đối phương, quan hệ của hai bạn đang rất triển vọng

Bản mệnh xứng đáng được nhận những gì mà đã tốn quá nhiều công sức trong thời gian qua. Tinh thần cầu tiến và đam mê học hỏi của con giáp này đang nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người xung quanh. Tuổi Thân sẽ sớm thấy thành quả mình đạt được trong vài ngày tiếp theo.

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể nhận được sự giúp sức của nhiều người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội thích hợp cho sự phát triển của bản thân, nhất là trong lĩnh vực làm giàu. Vận khí tốt lành, bạn đi đâu cũng được người giúp đỡ, công việc trôi chảy, tiền tài cũng theo đó mà tới.

Chuyện kinh doanh buôn bán đang trên đà phát triển. Bản mệnh tài giỏi, thông minh, lại sống có tình có nghĩa nên được lòng rất nhiều đối tác làm ăn. Cơ hội đến lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai có nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi, rồi bạn sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình.

Hôm nay tuổi Mùi có thể sẽ được sưởi ấm bởi tình yêu đôi lứa. Ngày đông giá lạnh cũng chẳng thể khiến cho con giáp này thấy phiền lòng khi tam hợp quý nhân trao cho cơ hội tình duyên xứng đôi vừa lứa. Cảm xúc thăng hoa, bản mệnh và người ấy tận hưởng những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau.

Vận trình ngày hôm nay của người tuổi Mùi để bạn nhanh chóng nhận ra nhiều cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ được Chính Quan che chở, đường công danh sự nghiệp nhờ thế mà vô cùng hanh thông thuận lợi. Quý nhân chỉ dẫn cho con giáp này con đường đúng đắn để tiến bước. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, gian khổ để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Ngay lúc mọi thứ đang thuận lợi, con giáp này nên tìm cách để giúp đỡ mọi người, như thế may mắn của sẽ càng được nhân lên. Hãy tin rằng cho đi sẽ được nhận lại, nhớ cho đi một cách vô tư, không vụ lợi nhé. Ngũ hành xung khắc có thể khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay của tuổi Tuất không được trọn vẹn.

Tuổi Ngọ đang rất may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu đôi lứa. Trải qua sóng gió đôi lứa lại càng thêm hiểu hơn về nhau, mối quan hệ khăng khít như chẳng gì có thể chia rẽ hai bạn. Người độc thân có thể sẽ tìm được tình yêu của đời mình từ những mối quan hệ xã hội mà bạn tưởng chừng chẳng thể nào phát triển thành tình yêu.

Tuổi Ngọ đang rất may mắn hưởng hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu đôi lứa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo