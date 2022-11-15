Tử vi 12 con giáp dự đoán vào đúng 12h02p trưa nay 15/11, 3 con giáp này vận trình không gì đáng ngại, sự nghiệp lên hương, tình - tiền viên mãn, nửa đời sau phú quý vinh hoa, đào hoa vượng sắc

Theo tử vi ngày 15/11/2022 của 12 con giáp , Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần chẳng ngại đối diện với khó khăn trong ngày hôm nay. Thậm chí bạn sẵn sàng chấp nhận thử thách hoặc làm việc vất vả hơn mọi người xung quanh, cốt là bạn có cơ hội để khẳng định bản thân.

Chuyện tình cảm lứa đôi trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Sau khi tháo gỡ hết mọi hiểu lầm, có vẻ như đời mối quan hệ của bạn và người ấy đang trong giai đoạn hết sức thăng hoa. Nếu tình cảm đã chín muồi, cả hai có thể tính đến chuyện về chung một nhà để tiện chăm sóc cho nhau nhé.

Những người giàu kinh nghiệm cũng trở thành người tiên phong trong giải quyết các vấn đề hóc búa. Bạn có thể dẫn dắt cả tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn, mở đường cho một chặng đường phát triển mới. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ bạn.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần chẳng ngại đối diện với khó khăn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thứ 3 này, người tuổi Tỵ may mắn có Tam Hợp độ mệnh nên các mối quan hệ tiến triển rất tốt đẹp. Ngày này thích hợp để thúc đẩy các kế hoạch hợp tác làm ăn, giao lưu tìm kiếm cơ hội phát triển. Bản mệnh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở cho công ty của mình.

Mộc sinh Hỏa, mối nhân duyên của người tuổi Tị phát triển vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh nên làm việc gì cũng được giúp đỡ ủng hộ. Hôm nay, bạn có thể gặt hái được thành công, chứng minh rằng mình chẳng hề thua kém ai.



Người độc thân có thể được giới thiệu cho những mối quan hệ triển vọng trong ngày hôm nay. Hãy thử mở lòng để có thể trò chuyện với đối phương, đừng tiếp tục đóng cửa trái tim mình nữa. Bạn là người xứng đáng được yêu thương và trân trọng.

Mộc sinh Hỏa, mối nhân duyên của người tuổi Tị phát triển vô cùng tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày được Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Sửu có nhiều bước tiến đáng kể trong công việc. Ở thời điểm này bạn kiểm soát mọi việc rất tốt. Con giáp này giải quyết những khó khăn trong công việc một cách dễ dàng, như có quý nhân giúp đỡ vậy.

Càng về cuối năm khối lượng công việc càng tăng thêm, nhưng nhờ luôn biết cách sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên bạn hoàn thành mọi thứ đâu ra đấy, việc dang dở từ lâu cũng sớm “kết sổ”, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái, dễ nảy sinh tình yêu, người đã kết hôn trở nên nhẹ nhàng, tình cảm, tình cảm dành cho nhau ngày càng bền chặt.

Đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ người khác phái - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo