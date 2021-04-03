Tử vi 12 con giáp, Chủ nhật ngày 4/4/2021: Mùi 'đổi đời' sang trang mới, Dần 'ì ạch' giậm chân tại chỗ

Ngoài ra, nhờ việc nhanh nhẹn, biết nắm bắt thời cơ mà cuộc sống người cầm tinh con Chuột đang được nâng cao mỗi ngày. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tý lại không được may mắn, bạn cố chấp trong ý kiến cá nhân, khăng khăng mình là đúng khiến cho đối phương bị e ngại khi tiếp xúc với bạn.

Ngày 4/4/2021, việc kiếm tiền làm giàu của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Dù hôm nay là cuối tuần nhưng bạn vẫn sẽ tiếp tục làm việc và không nghỉ ngơi, mặc dù cơ thể đã "lên tiếng" cảnh báo. Vậy nên các Tý hãy lắng nghe bản thân nhiều hơn. Đây cũng là một cách giúp bạn đạt năng suất cao hơn trong công việc.

Về tài chính, những bạn tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều cơ hội hợp tác làm ăn với nguồn lợi nhuận khá dồi dào. Chủ nhật sẽ là dịp để bạn nhìn lại những gì đã làm trong một tuần vừa qua và lập kế hoạch cho những bước đi mới, đây chính là bước đệm giúp các Sửu bứt phá trong tương lai.

Tử vi ngày 4/4/2021 cho biết, những người tuổi Sửu sẽ được nhiều người để ý trong thời gian này. Đặc biệt là những người còn độc thân, chỉ cần "bật đèn xanh" sẽ có cơ hội tìm được cho mình nửa kia phù hợp. Ngoài ra, tuổi Sửu nên đặt ra tham vọng cao hơn, đặc biệt là trong công việc. Đây chính là động lực giúp bạn khám phá ra những khả năng tiềm ẩn sâu bên trong bản thân mình.

3. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho biết, Chủ nhật sẽ không phải là một ngày "dễ chịu" với người tuổi Dần. Ngày này, bạn sẽ gặp nhiều trường hợp dễ khiến bản thân mình nổi nóng, vậy nên cần phải biết kiểm soát, tiết chế cảm xúc, kẻo mang họa vào thân. Một số bạn có dự định đầu tư lớn vào lĩnh vực mình đam mê nhưng vấp phải sự ngăn cản từ phía gia đình, bạn bè khiến bạn rơi vào bế tắc.

Mặc dù nhiều chuyện không vui xảy đến cùng một lúc. Nhưng bù lại, trong sự nghiệp, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua đã giúp những chú Hổ có chỗ đứng vững vàng, vị thế được đảm bảo. Nhưng vào cuối tuần này, các Dần sẽ rơi vào trạng thái "ì ạch" vì cho rằng mình đã đạt được nhiều thành tích lớn lao rồi, không cần phải cố gắng nhiều nữa.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này chưa nghĩ đến chuyện sẽ bắt đầu một mối quan hệ, bạn muốn tập trung phát triển bản thân trước khi tiến đến tìm hiểu ai đó. Với những bạn đã có gia đình, các bạn sẽ có một ngày yên bình vào cuối tuần.

3. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Mão

Công việc đòi hỏi người tuổi Mão phải liên tục học hỏi, trau dồi kỹ năng của bản thân. Nếu làm được hai điều này, bạn sẽ bứt phá rất nhanh trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Chủ nhật, những người tuổi Mão được quý nhân phù trợ, Thần tài giúp đỡ nên sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, trong chuyện tiền bạc, bạn không phải lo nghĩ gì nhiều. Hôm nay sẽ là ngày bạn thu về những thành quả từ công sức trước đó đã cố gắng.

Vẻ thanh lịch, cuốn hút chính là một trong những yếu tố giúp tuổi Mão ghi điểm tối đa trong mắt người khác phái. Ngoài ra, tính cách hài hước cũng giúp bạn giao tiếp, chuyện trò dễ dàng hơn với đối phương. Người độc thân có thể sẽ gặp được người ưng ý. Các đôi đã yêu nhau lâu có thể sẽ quyết định nâng cấp lên một mối quan hệ có sự ràng buộc cao hơn và về chung một nhà.

5. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp cho biết, ngày 4/4/2021 của những người tuổi Thìn sẽ là một ngày làm việc hiệu quả, mọi chuyện suôn sẻ như ý. Các mục tiêu được bạn đề ra thời gian trước kia đều được hoàn thành trong ngày hôm nay. LNhững vấn đề khúc mắc từ trước kia cũng được giải quyết vì bạn đã tìm ra nguyên nhân cốt lõi, đưa ra phương pháp giải quyết phù hợp.

Một số Thìn còn mông lung về tương lai của bản thân thì hôm nay có thể sẽ gặp được quý nhân chỉ đường, hướng lối, giúp bạn tìm ra được phương hướng phát triển cho chính mình. Với những người làm ăn kinh doanh, ngày hôm nay Thần tài sẽ mang đến cơ hội giúp bạn có những hợp đồng lớn, đem lại nhiều lợi nhuận. Vậy nên, hãy để ý và nắm bắt nhé!

Về chuyện tình cảm, dường như con giáp này vẫn chưa hoàn toàn chữa lành cho bản thân, bạn còn suy nghĩ về quá khứ và buồn về những chuyện đã qua. Chỉ cần suy nghĩ tích cực, mở rộng trái tim thì hạnh phúc mới sẽ tìm đến với bạn.

6. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Tỵ

Chủ nhật này, những người tuổi Tỵ sẽ khá thành công trong vấn đề tài chính. Bạn nhận được một khoản tiền lớn từ dự án mình đã thực hiện trước đó, tiếp tục sử dụng ngân quỹ ấy làm vốn để tái đầu tư vào một lĩnh vực mới. Ngoài ra, một số bạn sẽ có kế hoạch học thêm một kiến thức mới mà mình chưa có kinh nghiệm từ trước, điều này giúp bạn mở mang trí tuệ rất nhiều.

Khi có thời gian để nhìn lại bản thân, bạn xác định lại những thứ mình cần phải đạt được trong thời gian tới, nhờ vậy giúp bạn tiến tới mục tiêu nhanh hơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, làm chuyện gì cũng đặt hết tâm huyết khiến bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho vị trí lãnh đạo.

Tuy nhiên, vì liên tiếp đạt được nhiều thành tựu trong thời gian ngắn, khiến xung quanh bạn xuất hiện nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét, hãm hại. Nên nhớ, đừng nên quá tin tưởng bất kì ai trong thời gian này. Có thể một trong số họ sẽ mời bạn đi ăn, đi chơi vào cuối tuần này để khai thác thông tin đấy.

7. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, một vài lời đồn thổi vô căn cứ có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, bạn phải biết phân biệt đúng sai và hiểu rõ được suy nghĩ của bản thân mình, biết mình cần gì, muốn gì sẽ giúp bạn vượt qua được sự đánh giá của người khác về mình. Đặc biệt, nếu đó là sự thật không đúng về bạn, hãy bỏ qua chúng.

Thời gian qua bạn đã rất cố gắng, nỗ lực trong công việc nhưng dường như kết quả đạt được không mấy khả quan. Thời gian cuối tuần này sẽ là lúc để các Ngọ nhìn nhận, đánh giá lại bản thân để xem mình còn vướng mắc chỗ nào.

Với các cặp đôi vợ chồng hoặc đang yêu nhau, những bất hòa trước kia dường như đã được giải quyết xong xuôi trong ngày hôm nay. Dường như mâu thuẫn chỉ là yếu tố giúp hai bạn hiểu nhau và yêu thương đối phương của mình hơn.

8. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Mùi

Dù vẫn còn một vài khó khăn trước mắt nhưng tuổi Mùi hoàn toàn có cơ hội để chuyển mình, tạo ra đột phá lớn lao - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi dự đoán, ngày 4/4/2021, người tuổi Mùi sẽ có những khám phá vô cùng thú vị. Bạn nảy sinh nhiều ý tưởng mới, giúp cho cuộc đời bước sang một trang mới, tạo cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngày này, những chú Dê có thể được cấp trên giao thêm nhiều trọng trách.

Đối với tuổi Mùi, gia đình luôn là điều quan trọng nhất đối với bạn. Mỗi khi gặp khó khăn, thử thách, bạn đều có thể về bên những người thân yêu để lấy lại tinh thần. Đây là thứ tài sản quý giá không thể đánh đổi của người tuổi Mùi.

9. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Thân

Tuổi Thân được dự báo sẽ có một ngày mới thuận lợi, vô cùng vui vẻ bên gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Với các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè xưa cũ đã lâu không liên lạc, ngày hôm nay các bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ nhau, thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp.

Mọi bề bộn trong công việc của tuổi Thân dường như đã được giải quyết xong, nên Chủ nhật này sẽ là ngày các bạn dành cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thay vì quyết định quá nhanh chóng và dựa trên cảm xúc, các bạn hãy xem xét tình hình thực tế xem có phù hợp không.

Về chuyện tình cảm của người tuổi Thân trong Chủ nhật, một số bạn có ý định tìm người mai mối, thúc đẩy con đường tình duyên tiến triển nhanh chóng hơn. Bạn dường như đã buông bỏ được nỗi đau trong quá khứ và cởi mở đón nhận người mới bước vào.

10. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Chủ nhật sẽ là ngày giúp tuổi Dậu vận trình nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm thích hợp để Dậu tiến hành các kế hoạch hợp tác kinh doanh thu lợi. Cát thần này mang tài lộc đến cho bản mệnh, chuyện kinh doanh vô cùng phát đạt, mang lại lợi nhuận không tồi, tiền bạc ùn ùn kéo về, rủng rỉnh tiền tiêu.

Bạn nên có những lựa chọn đúng đắn, quyết đoán và dứt khoát nắm giữ cơ hội và phát huy năng lực của mình một cách tốt nhất để đạt được mục tiêu đã định, không chần chừ hay xem xét quá nhiều mà lỡ mất thời cơ.

Cuối tuần này chính là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu chủ động trò chuyện, tâm sự nhiều hơn với người ấy. Sau những hiểu lầm đáng tiếc trong thời gian vừa qua, tuổi Dậu đang có cơ hội để làm lành cũng như thấu hiểu người ấy hơn.

11. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh trong ngày hôm nay của tuổi Tuất có cơ hội để thể hiện bản thân, nhờ thế mà bạn được cấp trên, đồng nghiệp để ý tới.

Trong chuyện tình cảm, nếu đang còn độc thân thì tuổi Tuất hãy vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian này. Bạn được tự do theo đuổi đam mê, sở thích của bản thân. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có cơ hội giao lưu và gặp gỡ với rất nhiều người thú vị xung quanh mình.

12. Tử vi Chủ nhật ngày 4/4/2021 của tuổi Hợi

Một số Hợi vừa thay đổi công việc, chỗ ở mới có thể khiến những con giáp này bối rối đôi chút trong ngày hôm nay. Quan trọng là sau mỗi trải nghiệm mới, bạn lại học thêm được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân mình.

Ngoài ra, trong công việc, người tuổi Hợi có thể phải đối mặt với những chiêu trò chơi xấu, ngấm ngầm vu oan giá họa của tiểu nhân nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Có vẻ như những gì bạn đạt được thời gian qua khiến tiểu nhân ganh ghét, đố kị nên tìm mọi cách để hãm hại, chặn bước tiến của con giáp này.

Hỏa Thủy xung khắc, vận trình tình cảm của người con giáp này cũng có phần sa sút. Giữa bạn và nửa kia còn quá nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, mâu thuẫn mới lại cứ xuất hiện mỗi ngày khiến bạn muộn phiền vô cùng.

*Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.