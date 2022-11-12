Tử vi 12 con giáp cho hay, tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022) sẽ là thời điểm tài vận nở hoa, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc của ba con giáp sau đây.

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 14:58

Dự đoán tuần tới sẽ là thời điểm vàng của 3 con giáp may mắn dưới đây.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, chân thành và luôn kiên định với quyết định của mình. Thế nhưng, đôi khi do quá thẳng thắn mà Tuất lại khiến người khác hiểu sai về mình, đánh mất cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuất đừng buồn, cũng đừng tiếc nuối bởi sau tất cả, mọi người sẽ biết bạn là người tử tế, đàng hoàng và có khả năng.

Tử vi học có nói, tài lộc sẽ ập vào nhà Tuất trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022), giúp đời họ sang trang mới. Thành đạt, hạnh phúc với nhà xe có đủ chính là phúc phần trời ban cho Tuất.

Tử vi 12 con giáp cho hay, tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022) sẽ là thời điểm tài vận nở hoa, ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc của ba con giáp sau đây. - Ảnh 1
Tuất trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022), giúp đời họ sang trang mới. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Thân là con giáp khôn khéo, nhanh nhẹn và thông minh. Họ không trông chờ vào gia đình hay người thân mà luôn dựa vào chính mình để tiến thân. Chăm chỉ, siêng năng lại ham học hỏi nên càng ngày Thân càng tích cóp được những kinh nghiệm vô giá cho sự nghiệp.

Trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022), nhờ có cát tinh chiếu mệnh vận tài lộc của Thân sẽ sáng rực. Con giáp này sẽ liên tục đón hỷ sự, từ tài vận, tình duyên đều viên mãn như ý. Lộc lá không chỉ cho Thân tiền xài thả ga trong nửa tháng tới mà còn đeo bám họ đến cuối năm, giúp Thân sung sướng an nhàn, giàu sang vô đối.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi có tính cần mẫn, chăm chỉ, luôn tâm niệm rằng phải lao động thì mới mong có được cuộc sống sung túc, đầy đủ.

Không những thế, tuổi Mùi còn là người biết kiếm tiền và quản lý tài chính của bản thân cũng như của cả gia đình.

Điều đặc biệt, tuổi Mùi có những thói quen bình thường tưởng đơn giản nhưng hóa ra lại là đức tính tốt giúp họ thành công trong cuộc sống.

Trong tuần tới (từ ngày 14-20/11/2022), tài vận tuổi Mùi khá bình yên, đặc biệt sẽ bất ngờ "dậy sóng" nhờ những cố gắng và nỗ lực của họ.

Bên cạnh đó, tuổi Mùi còn gặp được cơ hội tốt giúp họ thay đổi cuộc sống, tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định. Nếu may mắn, có khả năng "cá kiếm" được số tiền lớn, đủ để sống sung túc dư dả cho những năm về sau.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, tài vận bừng bừng bung lộc, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, bước ra cửa có khoản tiền kếch xù rơi trúng đầu, từ nay chẳng phải lo nghĩ

Tử vi 12.11, vớ phải khoản tiền khổng lồ, 3 con giáp càng cố gắng càng giàu sang, cơ hội đổi đời trong tầm tay.

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