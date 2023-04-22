Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất hôm nay 22/4/2023: Sửu may mắn, Tý trắc trở, Ngọ cát tường

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 13:03

Tử vi con giáp tháng 4 dự báo những con giáp sau vận trình tình cảm, tài lộc, sự nghiệp có bước chuyển biến không ngờ.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của tuổi Tý rất bấp bênh. Con giáp này dễ bị mất chức, nghỉ việc vì gặp rắc rối nhưng không giải quyết được. Có chuyện gì bản mệnh cũng phải bình tĩnh kẻo xôi hỏng bỏng không.

Vận tài lộc của bản mệnh đi xuống so với thời gian trước. Những khoản đầu tư trước cứ tụt dốc không phanh, đặc biệt là những người chơi cổ phiếu, khởi nghiệp, chưa có tiến triển gì khá khẩm.

Tình cảm cũng trắc trở, vướng nhiều cản ngại. Về phía mình, tuổi Tý cần tiết chế bản thân, đừng tỏ ra cố chấp, cứng nhắc để cái tôi bị lên quá cao. Muốn giữ hạnh phúc gia đình nên nhường nhịn nhau một chút.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất hôm nay 22/4/2023: Sửu may mắn, Tý trắc trở, Ngọ cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu vận trình hôm nay tiến xa đến vận trình công việc trong tương lai.  

Công việc: Người tuổi Sửu công danh, sự nghiệp hoàn thành đúng dự định, tiến xa trong vận trình công việc. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu đón thêm thành viên mới cho cuộc sống hôn nhân, cả hai hạnh phúc với những thông tin tích cực bác sĩ mang lại. 

Tài lộc: Tài lộc đến nhiều, tiền bạc nhờ có gia đình, người thân số tiền ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. 

Sức khỏe: Ngủ nhiều, hay thiếu ngủ đều không tốt cho sức khỏe.

Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất hôm nay 22/4/2023: Sửu may mắn, Tý trắc trở, Ngọ cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy là ngày may mắn và thuận lợi để tuổi Hợi phát triển sự nghiệp, nếu cứ giữ nhịp độ công việc như hiện tại thì sớm muộn gì bạn cũng đạt được vị trí như ý muốn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Hợi hao hụt nhanh chóng. Mặc dù thu nhập ổn định nhưng tuổi Hợi có quá nhiều khoản phát sinh nên không giữ được tiền.

Tình cảm: Vận trình tình duyên được cải thiện hơn. Tuổi Hợi độc thân sẽ được làm quen, tiếp xúc với đối tượng khác phái. Bạn nên tận dụng tốt cơ hội này để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình.

Tử vi 12 con giáp đầy đủ nhất hôm nay 22/4/2023: Sửu may mắn, Tý trắc trở, Ngọ cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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