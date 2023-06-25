Tử vi 12 con giáp 26/6: 3 con giáp vận hung đeo bám, tài lộc bất ổn, tình cảm sa sút, có kẻ lợi dụng sơ hở để nắm thóp

Theo tử vi tuần mới từ ngày 26/6 đến 2/7/2023 của 12 con giáp , tuổi Tuất nên cẩn thận với sức khỏe của những người cùng họ, cẩn thận đi lại, du lịch. Tuy nhiên công việc thì may mắn, có quý nhân nâng đỡ.

Tài lộc về cuối tuần,bản mệnh phải cẩn thận họa hao tài sẽ ập xuống, làm mất khoản tiền khá lớn. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa, hãy nhớ kỹ điều ấy trước khi quá muộn. Hãy nỗ lực kiếm tiền, chăm chỉ tạo ra những thành quả tốt và bớt nể mặt người khác rồi cho vay tiền linh tinh.

Tuần tới sẽ đầy tin vui cho những người cầu công danh cho bản thân và con cái trong nhà. Công việc khởi sắc, xin việc thành công, ký kết hợp đồng thuận lợi, làm ăn có lãi. Càng về cuối tuần Tuất càng khẳng định được vị thế của mình ở chỗ làm, ai cũng nể trọng.

Thêm vào đó, con giáp này phải lưu tâm đến sức khỏe của bản thân và những người ruột thịt. Trong họ có người lâm bệnh hoặc sức khỏe kém, nên quan tâm họ nhiều hơn. Bản mệnh cũng phải tránh xa ẩu đả, xô xát với bạn bè, người lạ kẻo rước họa vào thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 26/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi mơ mộng nhiều chuyện không thoả đáng.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc còn thiếu kiên nhẫn, cố gắng tập trung nhiều hơn.

Tình cảm: Hãy xây dựng một mối quan hệ có thể chữa lành cho nhau những lúc khó khăn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, đặt mục tiêu quản lí tài chính, nhưng không hoàn thành đúng hạn.

Sức khỏe: Tạo thói quen tập luyện mỗi ngày, không bỏ bữa chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay ảnh hưởng của hung thần Thiên Quan, tuổi Dậu dễ gặp nhiều điều xui xẻo xảy tới trong ngày hôm nay. Con giáp này có thể sẽ bị đối thủ chơi xấu gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trước khi đưa ra quyết định.

Vận tài lộc tụt dốc, tiền bạc nhanh chóng tiêu tan, người tuổi này có thể sẽ gặp họa vì sự cả tin của mình. Bản mệnh vô cùng muộn phiền, đây quả là bài học đắt giá dành cho bạn.

Bù lại, tình cảm tốt đẹp giúp vớt vát phần nào vận trình của Dậu trong ngày này.

Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong tình yêu, con giáp này có thể yên tâm hơn khi luôn có người ở bên cạnh và tâm đầu ý hợp với mình. Tình yêu cũng giúp cho bản mệnh có thêm động lực phấn đấu trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.