Tử vi 12 con giáp 22/5/2023: Tý có vận kim tiền, Dần vạn sự hanh thông, Mão có quý nhân phù trợ

Tháng này công việc được dự báo rất hanh thông, thích hợp để cầu danh cầu lợi, kết quả đạt được khả quan. Tý có thể đón nhận một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược, đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm trong tháng của người tuổi Tý khá rực rỡ. Đào hoa nở rộ, tình cảm phong lưu cũng là điều tốt để người độc thân mở lòng đón nhận sự theo đuổi của người khác. Những cặp đôi đang yêu cần chú ý kẻo có thể xảy ra sự nghi ngờ. Tháng này cũng thích hợp để các cặp vợ chồng tính kế hoạch thụ thai.

Con giáp này còn đón nhiều tin vui ở phương diện tài lộc. Thời điểm này rất phù hợp để hợp tác làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên cạnh tranh trong buôn bán là điều khó tránh, bạn nên có sự chắc chắn, đề phòng đối phương lật lọng. Giấy tờ sổ sách cần phải rõ ràng, ghi chép cụ thể và chi tiết để tránh tình huống rắc rối về sau.

Tử vi tháng 5/2023 Đông phương của 12 con giáp cho hay, tuổi Tý vẫn duy trì được thể trạng khá tốt, cuộc sống không phải lao tâm khổ tứ gì nhiều nên nhìn chung không bị ảnh hưởng bởi tâm bệnh. Những người có bệnh mãn tính nên kiểm tra định kỳ để theo dõi kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tương lai sự nghiệp của con giáp tuổi Dần muôn vàn thuận lợi, thời gian tới dự đoán bạn sẽ có bước nhảy vọt đáng kể. Tuổi Dần độc thân cuối năm sẽ tiến tới kết hôn, nhiều khả năng hai bạn có baby... Vấn đề tiền bạc tạm thời không phải lo nghĩ, cơm áo gạo tiền đủ sống.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 11h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 22/5/2023 hôm nay, tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Đối phương có thể chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bản mệnh đã quen biết. Hãy khiêm tốn lắng nghe quan điểm của đối phương để tìm ra định hướng đúng đắn cho mình.

Người làm đầu tư kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng luôn đổ về tới tấp. Có những lúc con giáp này bận rộn đến mức gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đáng mừng là công sức của bản mệnh đều được trả công xứng đáng.

Tuy nhiên, người độc thân có thái độ thờ ơ trong chuyện tình cảm. Con giáp này thích dành thời gian cho công việc hơn là quan tâm đến người khác, chính vì vậy mà dù có được quan tâm hỏi han, bản mệnh vẫn khá dửng dưng.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

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