Tử vi 11/5/2023: Thần tài gõ cửa đảm bảo đúng, 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, cá Chép hóa Rồng, lên đời, đổi vận, giàu sang phú quý

Tháng này, Nguyệt Lệnh rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi.

Khả năng tăng trưởng về mặt tài chính cũng rất khả quan, song chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực và chăm chỉ của bản mệnh, chớ nên há miệng chờ sung bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu. Đầu tư cũng có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ mất tiền như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình.

Sức khỏe của tuổi Tỵ trong tháng này về cơ bản là khá tốt, không phải lo nghĩ nhiều. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm, chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Ngọ có cơ hội gặp được người đồng chí hướng trong ngày hôm nay. Dù chỉ là mới gặp gỡ, song hai người có nhiều ý tưởng chung đến mức đáng ngạc nhiên. Đôi bên hãy nhanh chóng bắt tay hợp tác.

Người làm ăn kinh doanh được khách hàng hoặc đối tác thân thiết giới thiệu thêm cho những cơ hội đầy triển vọng. Hãy tin tưởng vào bản thân và chấp nhận thử thách, tương lai bản mệnh sẽ vô cùng dư dả, không phải lo chuyện chi tiêu.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì thế, bản mệnh nên lên kế hoạch thực hiện công việc cho phù hợp, có như vậy thì quá trình làm việc mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 11/5/2023 hôm nay, tuổi Mùi dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Ai cũng muốn giành lợi thế về mình nên chẳng ai chịu nhường nhịn, mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc.

Những lúc thế này, bản mệnh cần bình tĩnh lại và cân nhắc tính đúng sai của mọi chuyện. Tuổi Mùi chớ nên tham lam những thứ không thuộc về mình, bởi lòng tham có thể đẩy bản mệnh vướng vào chốn lao tù. Hãy chỉ tập trung làm cho tốt nhiệm vụ của mình.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mùi dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!