Tử vi 100 ngày tới: Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp "không cố cũng giàu" bước lên một tầm cao mới, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất gia đình cũng hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 17:00

Tử vi tiên đoán 3 con giáp Mùi, Dần, Thìn bắt đầu chuyển mình, cuộc sống ngày càng viên mãn theo ý muốn, giàu sang có thừa hạnh phúc tràn ngập.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là những người có lòng kiên nhẫn, tốt bụng, hiền lành và không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Nếu con giáp khác có nhiều tham vọng thì tuổi Mùi lại không như thế, nhưng họ luôn nuôi trong mình một niềm đam mê với công việc, nhiệt huyết với những quyết định mà mình đã chọn.

Tử vi 100 ngày tới: Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp 'không cố cũng giàu' bước lên một tầm cao mới, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất gia đình cũng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

100 ngày tới tuổi Mùi sẽ tìm được cơ hội đổi đời, nếu không trở thành đại gia cũng là người thành công, trong công việc cũng được cấp trên chiếu cố, trong vòng những tháng tiếp theo giàu sang phú quý nhờ một quyết định không ai ngờ đến.

Đây là thời điểm, người tuổi Mùi giàu có thăng hoa, nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ đổi đời từ đây.

Tuổi Dần

Nhờ Ngọc Hoàng phù trợ, con giáp may mắn này trở nên phú quý, vận khí luôn hanh thông 100 ngày tới khi đó tuổi Dần sẽ gặp làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận nhiều của cải và phúc lành, gặp may mắn, kiếm nhiều tiền và trở thành người giàu có.

Tử vi 100 ngày tới: Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp 'không cố cũng giàu' bước lên một tầm cao mới, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất gia đình cũng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Do đó, cuộc sống của bạn như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa. Bạn không những gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống mà bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội cải thiện đường tình duyên. Người độc thân thêm phần chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình, một số bạn có thể nảy sinh tình yêu nơi công sở với đồng nghiệp sớm chiều đụng mặt nhưng trước đó ít cơ hội nói chuyện với nhau.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người cầm tinh con Rồng vào 100 ngày tới rất mạnh, chủ yếu là nhờ có quý nhân giúp đỡ. Trong năm này, họ được người thân, đồng nghiệp nâng đỡ tận tình, hướng dẫn nên công việc tiến triển thuận lợi, dễ nổi bật nên dễ được tăng lương thưởng.

Tử vi 100 ngày tới: Ngọc Hoàng chốt sổ, 3 con giáp 'không cố cũng giàu' bước lên một tầm cao mới, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất gia đình cũng hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, bạn bè xung quanh bạn sẽ mang đến cho tuổi Thìn cơ hội kiếm tiền dồi dào. Người tuổi Thìn nên biết rằng của cải là do chính mình tạo ra, không thể chờ đợi một cách mù quáng, vì vậy nếu gặp cơ hội thì phải nắm bắt, không nên chần chừ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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