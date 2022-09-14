Tử vi 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022): 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ, tài lộc bộn túi, có khả năng trúng số 200 tỷ

Tử vi 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022), tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, vận khí hanh thông, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ. Thời điểm này thích hợp để tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. Làm việc quyết đoán, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và sự thành công trong tương lai chính là yếu tố giúp bạn tiến đến thành công nhanh hơn.

Vận đào hoa khởi vượng tháng này, mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho tuổi Thân. Người độc thân sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Các cặp vợ chồng cũng có dịp hâm nóng tình yêu khi cùng nhau đi du lịch hoặc đơn giản là sẻ chia nhiều hơn.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn so với tháng trước. Tuy nhiên để có được sự đột phá về doanh thu, đòi hỏi bản mệnh phải liều mình một phen. Khó khăn hay cơ hội trước mắt đã nhìn thấy, nhưng dấu hiệu thành công chưa ai dám khẳng định. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bạn. Thứ Tài trong 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022) khá vượng, có lợi cho đầu tư, kinh doanh.

Tử vi 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022), tuổi Thân lâm tượng Bán Hợp, vận khí hanh thông, vận trình tháng khởi sắc mạnh mẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022) của người tuổi Thìn khởi sắc, đón hỷ sự.

Tài vận khởi sắc mạnh, cả Chính Tài và Thứ Tài đều có thu nhập khả quan. Vận may tài chính trong tháng rất lớn, bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số… Tuy nhiên, quá tham lam sẽ khiến bạn phải trắng tay, làm gì cũng phải biết điểm dừng.

Công việc tiến triển thuận lợi, đầu xuôi đuôi lọt, cơ hội thăng chức tăng lương rõ ràng, cần chủ động nắm bắt. Sự nghiệp có bước phát triển vượt bậc, đạt thành tích cao, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Khởi nghiệp trong thời điểm này là phù hợp, tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên cần đề phòng Thái Tuế trên đầu, có thể mang tới phiền phức do chính sự ngạo mạn của bản thân bạn gây ra.

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ trong 10 ngày tới (từ 15-24/9/2022) khởi sắc mạnh, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía trong đó có cơ may trúng thưởng.

Bản mệnh sẽ có 10 ngày “dễ thở”, vận trình dần đi vào ổn định, công việc hay tình cảm đều có tiến triển tích cực. Khó khăn trong công việc dần được giải quyết, nghiệp vụ được chuyên sâu, mọi thứ vận hành trơn tru, đi vào quỹ đạo bình ổn, không phải mất quá nhiều công sức hay lo lắng thái quá, kết quả cuối cùng đạt được khả quan.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.