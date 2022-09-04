Tử vi 10 ngày tới (từ 05-15/9/2022): 3 con giáp gặp nhiều điều may, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vận số lên hương, thu hái bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 19:44

3 con giáp này dần khởi sắc trong sự nghiệp, thu về nhiều thành quả trong 10 ngày tới đây.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất chu đáo, cẩn thận. Họ làm việc gì cũng có kế hoạch và mục đích dễ dàng chứ không bốc đồng, ngẫu hứng. Không những thế, con giáp này còn là người có tầm nhìn.

Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này luôn cân nhắc, lường trước những rủi ro. Chính vì vậy, họ có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

Con giáp tuổi Dậu không ngừng nỗ lực vươn lên, gặp khó khăn cũng không sự hãi nên luôn nhận được cơ hội tốt trong sự nghiệp. 10 ngày tới (từ 05-15/9/2022), con giáp tuổi Dậu gặp được quý nhân trong sự nghiệp, vận thế ngày càng thăng tiến, tương lai xán lạn.

Người làm công ăn lương nỗ lực không ngừng, đạt được thành công nhất định. Trong khi đó, những người làm nông nghiệp cũng có vụ mùa mưa thuận, gió hòa, hứa hẹn sẽ thu về nhiều thành quả.

Tử vi 10 ngày tới (từ 05-15/9/2022): 3 con giáp gặp nhiều điều may, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, vận số lên hương, thu hái bộn tiền - Ảnh 1
10 ngày tới (từ 05-15/9/2022), con giáp tuổi Dậu gặp được quý nhân trong sự nghiệp, vận thế ngày càng thăng tiến, tương lai xán lạn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh vào năm Hợi thường là người chân thành, thân thiện và ngay thẳng. Con giáp này sống tình cảm, chính trực nên thường được người khác tin tưởng.

Con giáp tuổi Hợi là người hào hiệp, luôn giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Họ sống tự lập, ít nhờ cậy đến người khác. Người tuổi Hợi luôn tâm niệm rằng người tốt sẽ được hưởng phúc.

Những người tuổi này sinh ra đã được trời ban phúc khí. Ở nơi làm việc, họ được quý nhân dìu dắt giúp đỡ. 10 ngày tới (từ 05-15/9/2022), người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, tài lộc tăng cao.

Con giáp tuổi Hợi làm kinh doanh gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt.

Trong khi đó, người đi xa cũng thu được nhiều thành quả. Con giáp này cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm cơ hội đến với bản thân. Bằng sự cố gắng nỗ lực và nghiêm túc trong công việc, họ kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống sung túc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Dần đều tài giỏi, linh hoạt, có thể xử lý tốt các mối quan hệ. Người tuổi này giàu nghị lực vươn lên.

Dù xuất thân bình dân nhưng họ vẫn có thể đạt được thành quả khi bước vào tuổi trung niên. Con giáp này tỉ mỉ, tận tâm trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

10 ngày tới (từ 05-15/9/2022)y, người tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều may mắn, tài khố rủng rỉnh, phúc khí đến nhà. Người tuổi này làm công ăn lương được người tốt giúp đỡ, được đề bạt, cất nhắc nắm giữ vị trí cao hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng nhận thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn.

Có thể gần đây, họ gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi vấn đề đã được giải quyết. Tinh thần làm việc của họ cũng nâng cao. Ngoài ra, con giáp tuổi Dần có thể nhận thêm được những cơ hội đầu tư sinh lời, kiếm thêm thu nhập.

 

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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3 con giáp này được dự đoán sẽ gặp may mắn trong công việc.

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