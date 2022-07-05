Tử vi 10 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xây nhà biệt thự, sắm xe hơi

Tâm linh - Tử vi 05/07/2022 21:25

Thầy tử vi cho biết trong thời gian 10 ngày sắp tới, những con giáp này làm đâu trúng đó, không lo nghèo khổ.

Tuổi Dần

Tử vi cho biết tuổi Dần chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Những người tuổi Dần ở họ luôn có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Trong vòng 10 ngày tới, tuổi Dần được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần vốn là những người không tham vọng, nhưng họ được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Bất kể làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, thần tài chiếu cố nên dễ dàng phát tài.

Tử vi 10 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 1
Trong vòng 10 ngày tới, tuổi Dần được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong thời niên thiếu, tuổi Thân làm gì cũng thành công, so với bạn bè đồng trang lứa, họ dễ dàng gầy dựng sự nghiệp hơn. Tử vi học có nói, tuổi Thân cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm 2022. Đặc biệt, mọi thứ đại phát kéo dài trong 10 ngày tới.

Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều bất ngờ bùng nổ. Vì vậy, tuổi Ngọ cần phải bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội tốt để đổi đời, có khả năng sẽ giàu có và dư dả sang tận năm sau, mở ra một cuộc sống đầy đủ sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi 10 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 2
 Tử vi học có nói, tuổi Thân cũng sẽ gặp được nhiều may mắn trong năm 2022. Đặc biệt, mọi thứ đại phát kéo dài trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người có số mệnh tự chủ bản thân, dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Mùi luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho mình nhờ vào bản lĩnh kiên cường.

Bước vào giai đoạn trung niên, đa số tuổi Mùi đều công thành danh toại, sự nghiệp không những lên như diều gặp gió mà tài vận còn dồi dào. Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn. Không những thế, bản mệnh cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế.

Tử vi 10 ngày tới dự báo: 3 con giáp quan lộc thênh thang, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, xây nhà biệt thự, sắm xe hơi - Ảnh 3
Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn sẽ vô cùng thành công nên cuộc sống vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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