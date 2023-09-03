Tử vi 10 ngày tới (4/9 - 13/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần

Tâm linh - Tử vi 03/09/2023 09:40

Tử vi dự đoán dưới đây là top 3 con giáp sẽ có cuộc sống thăng hoa, sự nghiệp rực rỡ, tiền tiêu thả ga vào 10 ngày tới.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp tử tế, chân thành và chi tiêu cực kỳ khoa học. Con giáp này luôn biết điểm dừng, biết cách đầu tư khôn ngoan nên cuộc đời họ ngập trong bạc tiền khi còn trẻ tuổi. Người tuổi Hợi vốn tham vọng, luôn biết nắm bắt cơ hội để thay đổi cuộc sống.

Vào 10 ngày tới, cơ hội làm giàu sẽ mở ra trang mới cho con giáp tuổi Hợi. Không chỉ có số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mắt, tiền tài phủ phê mà Hợi còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Từ đây, Hợi chỉ cần an nhàn hưởng phúc, ngồi chơi hốt bạc.

Tử vi 10 ngày tới (4/9 - 13/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn rất khéo léo, nhạy bén với vấn đề tiền bạc. Họ luôn cố gắng kiếm tiền, biết cách quản lý tài chính và đầu tư thích hợp vì thế hậu vận càng ngày càng giàu có, đầy đủ. Bước sang 10 ngày tới, người tuổi Tý được cấp trên nâng đỡ, thần tài hỗ trợ cho đạt nhiều thành công.

Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, họ có cơ hội để phát triển tài năng, khẳng định vị thế của mình trong công việc. Vận công danh của Tý đỏ như son giúp con giáp này không chỉ thăng chức tăng lương mà còn dư dả để mua nhà, sắm xe, thoải mái tiêu pha.

Tử vi 10 ngày tới (4/9 - 13/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, 10 ngày tới sẽ là thời điểm đầy hy vọng đối với những người tuổi Dần. Từ sự nghiệp, tiền tài đến cuộc sống xung quanh, mọi thứ đều có thần may mắn chiếu cố, giúp tuổi Dần vượt qua trơn tru, thuận lợi.

Họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu cho chính mình. Mọi vận hạn đều kết thúc, thay vào đó là những cơ hội tốt đang chờ đón phía trước. Tuổi Dần chỉ việc đi đến và nắm bắt, cuộc đời có khả năng thay đổi từ thời gian này. Con giáp này luôn tìm kiếm sự vinh hoa phú quý nhờ sự bản lĩnh của mình.

Tử vi 10 ngày tới (4/9 - 13/9), 3 con giáp phúc lộc sâu như biển, vượng tài vượng khí, làm ăn phát đạt, lộc lá tới tấp, đại phú đến gần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10h sáng mai (18/8/2023), Thần Tài trợ vận, 3 con giáp thăng tiến không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài

Đúng 10h sáng mai (18/8/2023), Thần Tài trợ vận, 3 con giáp thăng tiến không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Dần, Sửu, Thìn vào đúng 10h sáng mai (18/8/2023).

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