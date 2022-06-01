Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp sau được Thiên Ấn soi chiếu, vận trình cực êm xuôi, công thành danh toại hạnh phúc viên mãn nhất thiên hạ

Xem tử vi con giáp, năng lực và bản lĩnh của người tuổi Sửu kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Bản mệnh có thể thoả sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình.

10 ngày tới đây vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên.

Ham muốn cải thiện nguồn tài chính khá lớn nên người tuổi này không có phút lơ là trong công việc.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa.

10 ngày tới của tuổi Hợi đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp này sắp tới được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn.

Mặt tiền bạc nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tiền đẻ ra tiền nhờ bản mệnh biết cách làm ăn, nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa.

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn đúng 10 ngày nữa. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến.

Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó.

Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.