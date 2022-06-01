Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp sau được Thiên Ấn soi chiếu, vận trình cực êm xuôi, công thành danh toại hạnh phúc viên mãn nhất thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 01/06/2022 21:32

3 con giáp sau chuẩn bị cải vận làm việc gì cũng thành công, mọi việc suôn sẻ không như nước chảy trong 10 ngày sắp tới đây.

Tuổi Sửu 

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp sau được Thiên Ấn soi chiếu, vận trình cực êm xuôi, công thành danh toại hạnh phúc viên mãn nhất thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa. 

Xem tử vi con giáp, năng lực và bản lĩnh của người tuổi Sửu kết hợp với sự nâng đỡ của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Bản mệnh có thể thoả sức sáng tạo, bay bổng với các ý tưởng của mình.

Ham muốn cải thiện nguồn tài chính khá lớn nên người tuổi này không có phút lơ là trong công việc.

10 ngày tới đây vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên.

Tuổi Hợi 

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp sau được Thiên Ấn soi chiếu, vận trình cực êm xuôi, công thành danh toại hạnh phúc viên mãn nhất thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa. 

10 ngày tới của tuổi Hợi đường sự nghiệp có Tam Hợp nâng đỡ nên công việc thuận lợi, thi cử, kinh doanh, khai trương tốt đẹp, nhiều lộc. Con giáp này sắp tới được quý nhân phù trợ, ai xuất ngoại làm ăn thì càng may mắn. 

Mặt tiền bạc nhờ cục diện Thổ sinh Kim nên tiền đẻ ra tiền nhờ bản mệnh biết cách làm ăn, nhanh nhẹn. Bản chất con giáp này là thích sống độc lập, ham kiếm tiền nên không chịu thua ai bao giờ về độ làm giàu.

Tuổi Thìn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp sau được Thiên Ấn soi chiếu, vận trình cực êm xuôi, công thành danh toại hạnh phúc viên mãn nhất thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa. 

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn đúng 10 ngày nữa. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến.

Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó.

Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. 

Lời tiên tri chỉ rõ, qua đêm nay, 3 con giáp được 'Thần Tài săn đón' giàu sang chạm đỉnh, có số nằm trên đống vàng, tiền về không kịp nghĩ

Lời tiên tri chỉ rõ, qua đêm nay, 3 con giáp được 'Thần Tài săn đón' giàu sang chạm đỉnh, có số nằm trên đống vàng, tiền về không kịp nghĩ

3 con giáp may mắn tài lộc dồi dào, tình cảm như ý, cuộc sống ngày càng có màu sắc rực rỡ, tươi đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 59 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 49 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 14 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 49 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 49 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10