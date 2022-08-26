Tử vi 10 ngày tới (27/8 - 5/9): Trời hửng nắng là có tiền, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, chuột sa chĩnh gạo, ngày càng phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 17:17

Tử vi 10 ngày tới dự đoán, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn về đường tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh chi tiêu không hết.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Tuổi Tuất sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai. Họ kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ gì bị người khác thuyết phục.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Tuất giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp may mắn này vẫn chiến thắng nghịch cảnh. Chỉ cần dám nghĩ làm thì từ đây Tuất sẽ có cuộc sống thăng hoa, tình tiền đủ đầy.

Tử vi 10 ngày tới (27/8 - 5/9): Trời hửng nắng là có tiền, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, chuột sa chĩnh gạo, ngày càng phú quý - Ảnh 1
Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Tuất giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ mà luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Không như những con giáp khác, tuổi Thìn biết mình đang ở vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận, và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công.

Đặc biệt vào 10 ngày tới, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to. Con giáp tuổi Thìn hãy nắm bắt ngay cơ hội này để kẻo hối hận không kịp.

Tử vi 10 ngày tới (27/8 - 5/9): Trời hửng nắng là có tiền, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, chuột sa chĩnh gạo, ngày càng phú quý - Ảnh 2
Đặc biệt vào 10 ngày tới, tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, đắc tài đắc lộc, phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu những tháng trước, tuổi Dần có thể gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì tháng này, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Người tuổi Dần luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy. Dường như tuổi Dần luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không.

Đây là một ưu điểm lớn trong mắt mọi người xung quanh mà tuổi Dần có được. Vì vậy, sang 10 ngày tới, những chú Cọp luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với những người tuổi Dần. Từ đây, tiền tài của con giáp này cũng tăng tiến đột biến.

Tử vi 10 ngày tới (27/8 - 5/9): Trời hửng nắng là có tiền, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, chuột sa chĩnh gạo, ngày càng phú quý - Ảnh 3
Sang 10 ngày tới, những chú Cọp luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với những người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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