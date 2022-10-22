Tử vi 10 ngày tới (22/10-31/10), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp ghi tên trong sổ vàng, thoát nghèo trước tháng mới, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 04:00

Tử vi 10 ngày tới (22/10-31/10), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp ghi tên trong sổ vàng, thoát nghèo trước tháng mới, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc chật két

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi mang mệnh quý nhân, làm gì cũng được thần hộ mệnh bảo trợ. Bởi thế, ngay cả những thử thách liên tiếp trong khoảng đầu năm cũng không làm khó được con giáp này. Nhờ cả sự khôn khéo, thông minh và nhanh nhạy, người tuổi Hợi còn biết biến nguy cơ thành cơ hội, khai thác được cách làm giàu ở thời điểm không ai ngờ tới. Hợi sẽ đạt được thành tích lớn trong sự nghiệp, nhận được khen thưởng không nhỏ, thậm chí được đề bạt lên vị trí cấp cao với mức lương vượt xa hiện tại.

Giai đoạn 10 ngày tới chính là khoảng may mắn rực rỡ của người tuổi Hợi. Kể từ sau thời điểm này, ai sinh năm Hợi hãy chuẩn bị sức khỏe thật tốt để chạy đua hết mình, tranh thủ vận may tiền bạc. Người làm công sở, nỗ lực hoàn thành dự án sẽ giúp con giáp này có bước đột phá lớn, không chỉ tăng lương thưởng mà còn tạo dựng uy tín, danh tiếng trong ngành. Nếu kinh doanh, người tuổi Hợi sẽ đắc lộc đại phú quý, có cơ hội “hốt bạc”, đổi đời trong nháy mắt, tài lộc sẽ chảy vào túi không ngừng, các cơ hội kiếm tiền không thiếu.

Tử vi 10 ngày tới (22/10-31/10), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp ghi tên trong sổ vàng, thoát nghèo trước tháng mới, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Giai đoạn 10 ngày tới chính là khoảng may mắn rực rỡ của người tuổi Hợi. Kể từ sau thời điểm này, ai sinh năm Hợi hãy chuẩn bị sức khỏe thật tốt để chạy đua hết mình, tranh thủ vận may tiền bạc. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn nhân hậu, hiền lành nên đi đâu cũng được quý nhân phù hộ. Cuộc sống của những chú Rồng luôn gặp nhiều may mắn nên dù bị hung vận bủa vây vẫn có thể bình an vô sự vượt qua tất cả. Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Mỗi khi gặp khó khăn họ không cho phép mình chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Trong 10 ngày tới đây, người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần, những nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp. Đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Túi tiền của bạn sẽ chật cứng tiền nên không chỉ tháng 10 mà từ đây đến cuối năm người tuổi Thìn sẽ ngập trong nhung lụa, tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý. Họ không những gặp may mắn trong sự nghiệp mà còn gặp được cơ hội để phát tài. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, thì cuối năm nay sẽ giàu có, năm sau tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Tử vi 10 ngày tới (22/10-31/10), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp ghi tên trong sổ vàng, thoát nghèo trước tháng mới, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc chật két - Ảnh 2
Trong 10 ngày tới đây, người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần, những nỗ lực trong thời gian qua sẽ được đền đáp. Đây là lúc tài vận của con giáp giàu sang này chạm đỉnh. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất tương ứng với hành Mộc trong ngũ hành, nên 10 ngày tới đây âm dương hòa hợp, nhật chi thuộc hành Thủy, tạo ra cục diện Thủy sinh Mộc. Những sự tương hợp này mang đến cho người tuổi Tuất may mắn trong cuộc sống, tiền vào như nước, không chỉ có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trước đây mà còn có thể phát tài phát lộc. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là thời điểm con giáp này rũ sạch mọi vận hạn, xui xẻo và bắt đầu chuỗi ngày rực rỡ, vinh quang. 

Nhờ có phúc tinh này mà mọi khó khăn ở tháng trước đều được hóa giải, sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, tiền tài sẽ từ trên trời rơi xuống, cuộc sống sung túc nằm ngay trước mặt. Tài vận của Tuất sẽ càng mạnh hơn, khiến bạn trở nên giàu sang phú quý không ai bì kịp, trước đây khó khăn bao nhiêu, sau này giàu có bấy nhiêu. Bên cạnh đó, người tuổi Tuất sẽ đạt được thành tích lớn trong sự nghiệp, nhận được khen thưởng không nhỏ, thậm chí được đề bạt lên vị trí cấp cao với mức lương vượt xa hiện tại.

Tử vi 10 ngày tới (22/10-31/10), Ngọc Hoàng điểm danh, 3 con giáp ghi tên trong sổ vàng, thoát nghèo trước tháng mới, hốt hết lộc của thiên hạ, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Nhờ có phúc tinh này mà mọi khó khăn ở tháng trước đều được hóa giải, sau cơn mưa trời lại sáng. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, tiền tài sẽ từ trên trời rơi xuống, cuộc sống sung túc nằm ngay trước mặt. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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