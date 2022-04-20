Tử vi 10 ngày tới (20/4 - 30/4), 3 con giáp tiền tài rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, tài lộc vun vút, vạn sự như ý

Tý khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Tý tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Tý không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường.

Tài vận của người tuổi Tý cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tý có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tý gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, người tuổi Tý lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, người tuổi Tý lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Mùi cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp này rất thịnh vượng. Trong thời gian này, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Mùi cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Mùi dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà Mùi luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp này rất thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, Ngọ có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Ngọ rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý.

Tử vi 10 ngày tới cho biết, Ngọ có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

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