Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), Tài Lộc tràn về 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 13/08/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, tài chính thăng hoa trong 10 ngày tới (14/8 - 23/8) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), tuổi Ngọ đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình.

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), Tài Lộc tràn về 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, tài chính thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), tuổi Mão nhận được sự ưu ái của lãnh đạo. Bản mệnh được giao cho những nhiệm vụ quan trọng giúp khẳng định vị thế hoặc được cấp trên đích thân chỉ dẫn cho những điều còn chưa hiểu rõ. Con giáp này nên nhắc nhở mình không ngừng cố gắng để không phụ lòng tin tưởng của cấp trên. Khi phải bắt tay giải quyết những công việc mới, bản mệnh cũng chớ nên quá lo lắng.

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), Tài Lộc tràn về 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, tài chính thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân không được yên bình. Có thể khoảng cách thế hệ khiến cho đôi bên không hiểu được nhau. Cả hai đều phải hạ cái tôi của mình xuống và chủ động lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), Chính Ấn nâng đỡ, con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi có những bước chuyển biến rõ rệt trong ngày hôm nay. Bạn tìm ra được phương hướng giải quyết những vấn đề còn tồn tại suốt thời gian qua, nhờ vậy mà được cấp trên đánh giá cao. Hãy tiếp tục cố gắng để có thể gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa. Tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết, vì vậy đừng vội thỏa mãn với những gì mà mình đang có. 

Tử vi 10 ngày tới (14/8 - 23/8), Tài Lộc tràn về 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, tài chính thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm nhìn chung khá bình yên, tuy nhiên bạn và người ấy vẫn có thể tìm cách hâm nóng quan hệ đôi bên. Nếu có thời gian rảnh, một bữa tối chỉ có hai người sẽ giúp gắn kết cảm xúc rất nhiều đấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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