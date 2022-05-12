Tử vi 10 ngày tới (13/5 - 22/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 12/05/2022 20:35

Tử vi 10 ngày tới, có đến 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp một bước lên mây khi có quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Tỵ

Trong năm 2022 này, người tuổi Tỵ có nhiều thăng tiến trong công việc, công danh tài lộc khá rộng mở. Tuy nhiên, để có được điều đó bản thân Tỵ phải biết nỗ lực phấn đấu trong mọi thứ để dành được thành công mà mình hằng ao ước. 

Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, người tuổi Tỵ có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.

Tuy nhiên, Mộc vượng khuyên người tuổi Tỵ  dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân để tránh khỏi những căn bệnh nguy hiểm không đáng có. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

Tử vi 10 ngày tới (13/5 - 22/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Tử vi 10 ngày tới đây cho biết, người tuổi Tỵ có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp trong những ngày tới. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Vì vậy mà họ được rất nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ trước đức tính của mình nhờ đó họ cũng nhận về nhiều may mắn khi được giúp đỡ trong tương lai. 

Tử vi cho biết thời gian tới đây, người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Những ai đang đầu tư bên ngoài cũng sẽ gặp nhiều may mắn khi được quý nhân giúp đỡ chỉ đường dẫn lối đến với thành công một cách nhanh nhất. 

Tử vi 10 ngày tới (13/5 - 22/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Tử vi cho biết thời gian tới đây, người tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, trong năm 2022,sự nghiệp của những người tuổi Thân có những bước phát triển nhất định nhưng do phạm phải "tam tai" nên chưa được như ý muốn. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi nếu như Thân chịu nỗ lực chăm chỉ hơn trong những tháng còn lại của năm 2022 này,

Cụ thể tử vi cho biết 10 ngày tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng gặp được nhiều người hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó một cách đơn giản. 

Tử vi 10 ngày tới (13/5 - 22/5), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp được Quý Nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
tử vi cho biết 10 ngày tới, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, mọi mặt đều phát triển thuận lợi. Bạn có được vị trí cao và mức lương lý tưởng nhờ quý nhân giúp đỡ. Công việc kinh doanh bên ngoài cũng gặp được nhiều người hỗ trợ vượt qua giai đoạn khó khăn trước đó một cách đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 5 Tử vi tuần mơi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 1 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng