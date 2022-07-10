Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022): Nhờ trời chấm cho số đỏ, 3 con giáp này MỞ MẮT ĐÃ CÓ TIỀN, lộc về dồn dập, tình tiền đỏ thắm, gặp thời đổi vận chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 10/07/2022 10:17

Sao may mắn sẽ chiếu mệnh 3 con giáp này khiến họ có cơ hội đổi đời ngoạn mục.

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, thông minh và sống rất tình cảm. Cuộc đời họ luôn bình yên, êm đềm, ít khi gặp phải bất trắc. Vậy nên, từ thuở độc thân cho đến khi có gia đình Mão luôn đủ đầy sung túc, chưa bao giờ thiếu tiền.

Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022), nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Đặc biệt, thần tài sẽ phù hộ độ trì, giúp con giáp này làm một hưởng mười, ngồi chơi hốt bạc. Từ đây, Mão đã giàu lại càng sang, đã sung túc lại càng an nhàn.

Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022): Nhờ trời chấm cho số đỏ, 3 con giáp này MỞ MẮT ĐÃ CÓ TIỀN, lộc về dồn dập, tình tiền đỏ thắm, gặp thời đổi vận chóng mặt - Ảnh 1
Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022), nhờ vận thế tam hợp nên Mão sẽ thu về bộn tiền, ăn nên làm ra. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tý là con giáp cá tính, khôn ngoan và có chí tiến thủ. Nếu người khác dễ hài lòng với những gì mình đang có thì Tý luôn có tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nỗ lực hoàn thiện chính mình. Nhờ thế, con giáp này gặt hái được rất nhiều thành công đáng nể kho còn khá trẻ.

Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022), Tý liên tiếp gặp vận may tài lộc giúp họ không chỉ cải thiện thu nhập mà còn một bước vươn lên làm đại gia.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn hốt vàng hốt bạc của thiên hạ trong tháng 7. Tuy gặp phải nhiều thử thách và khó khăn trong công việc nhưng bạn cũng vượt qua nhanh chóng. Nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều lộc trời ban cho sự chăm chỉ của mình.

Trong công việc, bạn có nhiều bước tiến, nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. Trong tình duyên, bạn gặp được đúng một nửa của mình và cả hai sẽ có mối tình lâu dài. Năm 2022, Dậu là con giáp nằm trong danh sách được Thần Phật chiếu mệnh.

Tử vi 10 ngày tới (10-20/7/2022), mọi chuyện xấu đều có thể hóa giải nhẹ nhàng. Điều này khiến cho tâm trạng của bạn thoải mái hơn. Những xích mích trong gia đình cũng được hóa giải. Bạn và người thân hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Việc không hay trước đó đều cho qua êm đẹp.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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