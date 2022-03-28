Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2022 được thần Phật "độ", 3 con giáp "biến động" số dư, tài khoản nhấp nháy liên tục

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 23:11

Bước sang tháng mới, những con giáp này sẽ có thần Phật phù trợ độ trì bên cạnh, từ đây thu về được nhiều của cải, tiền bạc.

Tuổi Sửu

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4 dự báo Tuổi Sửu được quý nhân soi đường, lại thêm thần Phật độ trì, con giáp này vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường. Thời gian này, đường tài lộc của Tuổi Sửu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này dư dả đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2022 được thần Phật 'độ', 3 con giáp 'biến động' số dư, tài khoản nhấp nháy liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4 dự báo công việc của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ muôn phần. Nhờ có quý nhân hết lòng giúp đỡ mà đường công danh của người tuổi Tý có phần rộng mở hơn trước. Cùng với tinh thần hăng hái, dám nghĩ dám làm mà mọi kế hoạch đều được xúc tiến mau lẹ. Vận trình tài lộc khởi sắc. Thần Phật mang tới cho những người này khá nhiều vận may liên quan tới chuyện tiền nong. 

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2022 được thần Phật 'độ', 3 con giáp 'biến động' số dư, tài khoản nhấp nháy liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4 chỉ ra tuổi Tuất sẽ có Chính Tài giúp sức tìm được hướng đi phù hợp cải thiện tài lộc của mình trong tương lai. Điều quan trọng nhất lúc này là kiên nhẫn học hỏi và dần dần áp dụng vào thực tế. Có nhiều khái niệm mới bạn cần học để xây dựng một cuộc sống tốt hơn, thế nhưng mọi thứ sẽ thay đổi từ từ mà thậm chí bạn không nhận ra cho đến khi có cơ hội nhìn lại quá trình. Do đó, dù tiến hành mục tiêu nào cũng phải thật kiên nhẫn nhé. Nhìn chung, vận trình tài lộc của tuổi Tuất trong thời gian này vượng phát, không còn lo thiếu hụt. 

Tử vi 10 ngày đầu tiên của tháng 4/2022 được thần Phật 'độ', 3 con giáp 'biến động' số dư, tài khoản nhấp nháy liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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