Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 (22-31/7/2022): 3 con giáp đón nhận MƯA BẠC TIỀN, trước có quý nhân phù trợ, sau có thần tài chống lưng, cuộc sống vương giả, phú quý bắt đầu từ đây

Trời sinh tuôi Sửu vốn là những người siêng năng, chăm chỉ, lấy lao động làm niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số mệnh cực khổ, bởi lẽ họ không biết tận hưởng những điều mình đang có. Trên thực tế, tuổi Sửu là kiểu người khổ trước sướng sau. Trời sinh tuổi Sửu là người biết tiết kiệm, đầu cơ tích trữ, họ sống khiêm tốn và không hoang phi, tất cả những thứ này tuổi Sửu đều để dành cho trung vận và hậu vận.

Tử vi 10 ngày cuối tháng 7 (22-31/7/2022), túi tài của tuổi Sửu sẽ quay về hiện trạng vốn có. Từ giờ trở đi, tuổi Sửu được các vị thần may mắn chiếu cố, vì vậy hãy nhân lúc vận may đang thăng hoa hãy phát huy hết mọi ưu điểm, nỗ lực và cố gắng hết mình, vì sự giàu có đến với tuổi Sửu khá ngắn ngùi, chậm một giây là mất đi một túi tài to. Dự kiến 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Sửu có khả năng trở thành đại gia chỉ trong một đêm.

Tuổi Hợi

Đầu tháng 7 đã khiến Hợi phải hao tài tốn của lắm phen. Thậm chí, đã có lúc con giáp này lâm vào cảnh trắng tay, không còn một đồng trong túi. Chưa kể, con giáp này còn bị tiểu nhân quấy phá lắm phen.

Thế nhưng, sau cơn mưa trời lại sáng, Hợi sẽ lại phát tài phát lộc, phú quý rợp nhà trong 10 ngày cuối tháng 7.

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người trung thực, thẳng thắn và luôn quyết tâm theo đuổi mọi quyết định của mình. Người tuổi Tuất sáng suốt, tinh tế và tin vào trực giác của bản thân, họ không ngần ngại đối mặt với mọi thử thách để đạt được điều mình mong muốn. Mặc dù là năm tuổi nhưng trong năm Mậu Tuất vừa qua, tuổi Tuất đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, đặc biệt là về con đường tài chính.

Tử vi học có nói, bước qua 10 ngày cuối tháng 7 thì tuổi Tuất sẽ tạm biệt những ngày tháng khốc liệt của mình, nhờ vậy mà mọi thứ đều được cải thiện, mối quan hệ trong xã hội cũng tốt đẹp lên dần.

Từ 10 ngày cuối tháng 7, tuổi Tuất sẽ tìm được hướng đi mới trong công việc, từ đây cơ hội làm giàu hiện ra trước mắt, chỉ cần đi là sẽ kiếm được khối tài sản to lớn. Nhìn chung, năm 2022 sẽ là năm tốt để tuổi Tuất phát huy mọi thế mạnh của mình, củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp ổn định.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.