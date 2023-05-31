Tử vi 10 ngày đầu tháng 6/2023: 3 con giáp ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, có nguồn thu dồi dào nhờ kinh doanh, vượng phát không ngờ

Trong số 12 con giáp, tuổi Mùi luôn được đánh giá là con giáp hay lam hay làm, chẳng bao giờ ngần ngại làm việc dù bản thân có đang mệt mỏi hay căng thẳng thế nào đi chăng nữa. 10 ngày đầu tháng 6 là thời điểm mà bản mệnh nên tập trung toàn lực vào công việc chính của mình. Bạn sẽ nhận được khoản lương thưởng thăng cấp hơn hẳn nếu làm việc tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thời điểm này, là lúc bạn nên “bung lụa” với các kế hoạch đầu tư, kinh doanh của mình. Nếu đã suy nghĩ kĩ, tìm hiểu thông tin rõ ràng thì nhanh chóng chớp lấy thời cơ khi cát khí đang vượng đi nhé. Dù gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải chi tiêu tiết kiệm chứ không phải có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu đâu nhé. Cứ như vậy thì dù có kiếm được nhiều tiền đến thế nào cũng chẳng thể nào giữ được tiền trong tay, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh túng thiếu, chạy vạy ngược xuôi.

Con giáp tuổi Tuất luôn không ngừng nghỉ tìm cách để tạo ra cơ hội cho riêng mình. Là người rất năng động, luôn thích chủ động nên con giáp này luôn biết thể hiện năng lực và tỏa sáng.

Vừa nỗ lực lại có thêm cả vận may đang tới nên tuổi Tuất gặt hái được không ít thành công trong công việc, việc làm ăn, kinh doanh cũng thuận lợi, có được nguồn thu dồi dào trong 10 ngày đầu tháng 6. Không ít người cảm thấy tự hào khi mình tiền bạc rủng rỉnh đầy túi.

Nhưng cũng chính vì dễ có được tiền trong thời gian này mà con giáp tuổi Tuất bắt đầu bất cẩn, chủ quan, thường trở nên nóng vội, dễ sai sót. Lời khuyên cho bản mệnh đó là trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì người tuổi Tuất cũng cần phải suy tính một cách kỹ càng thì sẽ càng hạn chế được những rắc rối không đáng có.

Nếu bản mệnh cẩn trọng hơn sẽ đỡ lãng phí nguồn lực đang có vì nếu không tiền kiếm được bao nhiêu thì bạn cũng chỉ đang bù đắp lại lỗi lầm của mình và cuối năm sau lại không đạt được kết quả như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ độc lập, giàu sức sáng tạo và không thích phụ thuộc vào ai. Con giáp này dù không lớn lên trong gia đình giàu có nhưng có bản lĩnh xuất chúng, không dễ khuất phục trước khó khăn. Tuổi Ngọ chỉ cần được quý nhân giúp đỡ thì cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Theo tử vi học, 10 ngày đầu tháng 6 là thời điểm có nhiều bước ngoặt với người tuổi Ngọ. Đặc biệt là thời điểm này, tuổi Ngọ không chỉ được thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội làm giàu, từ nay về sau không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc. Nhất là người kinh doanh sẽ có cơ hội dựng sự nghiệp vững vàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.