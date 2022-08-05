Tử vi 1 tuần tới (8-14/8) của 3 con giáp phải chịu nhiều rủi ro không mấy may mắn

Dần Thân Tương Xung đem tới họa tiểu nhân khiến người tuổi Dần khá vất vả để tìm cách giải quyết vấn đề. Trong 1 tuần tới cũng không phải dịp bạn nên đưa ra những quyết định quan trọng trong sự nghiệp vì dễ bị cảm xúc chi phối.

Nếu cứ cố chấp tiến hành, bản mệnh nhất định sẽ hối hận hoặc phạm sai lầm không thể cứu vãn. Hết sức cẩn thận vận tiểu nhân đeo bám trong ngày này.

Tuổi Mùi

Kiếp Tài lâm mệnh khiến công việc của Mùi chật vật, kinh doanh buôn bán không thuận, làm ăn hay có tiểu nhân dòm ngó. Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài lâm mệnh khiến công việc của Mùi chật vật, kinh doanh buôn bán không thuận, làm ăn hay có tiểu nhân dòm ngó. Cùng cảnh đi làm công ăn lương như nhau mà lắm người xấu tính, thích dìm bạn để đạt được mục đích của bản thân, ích kỷ như vậy về sau sẽ gặp quả báo.

Tài lộc kém vì lâm Tương Hại cục. Tử vi muốn nhắc Mùi dù tiền bạc ít một chút cũng được, nhưng đừng để ý chí nghèo hèn, đừng vì thiếu tiền mà tầm nhìn hạn hẹp. Nay chớ ham làm ăn lớn kẻo trắng tay, đủ ăn đủ mặc là được rồi đừng tham lam nữa.

Chuyện tình cảm kém sắc vì Thổ khắc Thủy. Trong hôn nhân, không có gì là mất mặt, không có gì là đáng xấu hổ khi nhẫn nhịn người bạn đời, nam hay nữ cũng vậy, đừng to tiếng trước mặt con cái.

Tuổi Thân

Ngày Hợi Thân Tương Hại nhắc nhở người tuổi Thân cần phải hết sức lưu ý, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Ảnh minh họa: Internet

Ngày Hợi Thân Tương Hại nhắc nhở người tuổi Thân cần phải hết sức lưu ý, tiểu nhân có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Công việc trục trặc, chậm tiến độ, bản thân bạn thì tâm trạng xuống dốc thảm hại khiến tình hình càng thêm cam go.

Chuyện xảy ra không ai mong muốn, điều quan trọng là bạn phải xốc lại tinh thần để có thể kịp thời xử lý vấn đề, không để kẻ xấu xa kia thừa cơ khiến cho chuyện bé xé ra to, làm cho cả dự án đổ bể không cách nào cứu chữa được.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm