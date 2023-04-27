Tử vi 0 giờ 3 phút ngày 29 tháng 4: Con giáp này 'BỨT PHÁ' đáng kể trên đà sự nghiệp, tài vận cũng theo đó mà 'TĂNG VÙN VỤT', rũ bỏ mọi phiền muộn về tiền nong

Tâm linh - Tử vi 27/04/2023 00:41

Tử vi con giáp ngày 29 tháng 4 tìm ra 3 con giáp có vận trình vô cùng sáng sủa, sự nghiệp và tiền tài kéo nhau đi lên đáng kể.

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm 0 giờ ngày 29 tháng 4 này, vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió", nhất là ở khía cạnh mối quan hệ, tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm bạn sẽ có cơ hội mạnh tiếp xúc với bạn bè, đối tác mới để mở rộng con đường giao thiệp, làm ăn trong tương lai. Những mối quan hệ mới trong giai đoạn này hứa hẹn sẽ giúp bạn cất cánh, vì vậy đừng ngại ngùng mà hãy đón nhận thật tích cực nhé.

Tử vi 0 giờ 3 phút ngày 29 tháng 4: Con giáp này 'BỨT PHÁ' đáng kể trên đà sự nghiệp, tài vận cũng theo đó mà 'TĂNG VÙN VỤT', rũ bỏ mọi phiền muộn về tiền nong - Ảnh 1
Đồng hồ điểm 0 giờ ngày 29 tháng 4 này, vận may của tuổi Sửu sẽ lên "như diều gặp gió" - Ảnh minh họa: Internet

Về mặt tình duyên, nếu như bạn chưa thể quên người cũ thì đây cũng chính là thời điểm không thể thích hợp hơn để "dứt áo quay lưng" và bắt đầu cho bản thân cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu những đối tác tiềm năng mới.

Trong các mối quan hệ bạn bè cũng tương tự. Nếu có ai đó đối xử không tốt với bạn hoặc làm mất lòng tin của bạn, thì đây là thời điểm cần mạnh dạn bỏ họ lại phía sau và tiếp tục tiến về phía trước.

Tử vi tuổi Tỵ

Tử vi hôm 29/4/2023 cho thấy tuổi Tỵ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn. Vì vậy, bạn có thể tự tin đối diện với bất cứ thử thách nào. 

Tử vi 0 giờ 3 phút ngày 29 tháng 4: Con giáp này 'BỨT PHÁ' đáng kể trên đà sự nghiệp, tài vận cũng theo đó mà 'TĂNG VÙN VỤT', rũ bỏ mọi phiền muộn về tiền nong - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm 29/4 dồi dào, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ hôm 29/4 dồi dào, con giáp này có thể thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ trong hôm 29/4 đều mang lại thu nhập ổn định, song việc kinh doanh có hướng phát triển mở rộng hơn cũng giúp cho thu nhập tuổi Tỵ về sau tăng cao hơn. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Tỵ hôm nay khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi. Đồng thời, những mâu thuẫn, hiểu lầm xảy ra trước đó cũng có cơ hội được hóa giải. Tuổi Tỵ nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 29/4 sẽ khiến nhiều người phải ghen tị khi vận trình hanh thông hơn hẳn.

Theo đó, bản mệnh có thể sẽ nhận được những cơ hội tốt liên quan tới lĩnh vực mình đang theo đuổi, tình hình có sự cải thiện tích cực. Càng những người làm công việc về sáng tạo lại càng dễ gặp may.

Tử vi 0 giờ 3 phút ngày 29 tháng 4: Con giáp này 'BỨT PHÁ' đáng kể trên đà sự nghiệp, tài vận cũng theo đó mà 'TĂNG VÙN VỤT', rũ bỏ mọi phiền muộn về tiền nong - Ảnh 3
Người tuổi Dần trong 29/4 sẽ khiến nhiều người phải ghen tị khi vận trình hanh thông hơn hẳn -Ảnh minh họa: Internet

Cát khí ở thời điểm qua 0 giờ ngày 29/4 cũng mang tới may mắn cho những người làm về buôn bán kinh doanh hay công tác trong lĩnh vực tài chính, bất động sản. Do đó, bạn nên tranh thủ khi vận khí đang tăng để đẩy mạnh hoạt động, chăm chỉ làm việc ắt sẽ thu được lợi nhuận tốt, các mối quan hệ cũng được rộng mở.

 

***Bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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