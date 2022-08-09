Từ tháng 8 đến cuối năm, con giáp nào được Thần Phật chở che, tai qua nạn khỏi, tài lộc về túi?

Người tuổi Thân thông minh, cẩn thận và kiên trì. Con giáp này biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Họ hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Đây cũng chính là quý nhân phù trợ cho Thân.

Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Người làm kinh doanh ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Nhờ vậy mà sự nghiệp của Thân vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn.

Trên con đường tiến thân, Thân dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp. Cuối năm 2022, con giáp này có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con giáp này đa số luôn tràn đầy năng lượng sống, nhiệt huyết và lạc quan dù ở bất cứ thời điểm nào. Họ sống vui vẻ, nhiệt tình, cháy hết mình với đam mê và rất chăm chỉ. Do đó, họ thường có chỉ số IQ, EQ đều cao, năng lực vượt trội vượt trên mọi người.

Chính vì những đức tính trời phú đó mà người tuổi dần không ngừng cố gắng. Một khi đã có mục tiêu là họ quyết tâm làm cho bằng được.

Theo tử vi thì trong thời gian cuối năm 2022, ngoài việc tập trung vào công việc chính thì người tuổi dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận vì đây là khoảng thời gian tốt nhất của con giáp này.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi hiền lành và thường rất chịu khó, trong thực tiễn và kiên cường trong đời sống. Tuổi Hợi sớm nhận ra tầm quan trọng của việc kiếm tiền, kiến thiết xây dựng sự nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và ý thức của bản thân và mái ấm gia đình .

Tử vi từ cuối năm 2022 đường tài lộc sự nghiệp của tuổi Hợi cực kỳ hưng thịnh. Các thời cơ góp vốn đầu tư đến tới tấp, tình hình kinh tế tài chính cá thể cũng không thay đổi và tăng trưởng rất khả quan .

Không chỉ việc làm của bạn thuận buồm xuôi gió hơn trước nhiều mà năng lực thăng quan tiến chức cũng cao. Ở chỗ làm, tuổi Hợi sẽ nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, sự hài lòng của cấp trên, cho nên vì thế mà thu nhập cũng tăng đáng kể .

Nếu tuổi Hợi cảm thấy may mắn chưa mỉm cười với mình thì cũng đừng nản lòng bởi vì tuổi Hợi vốn là người chưa bao giờ thôi nhiệt huyết trong công việc cả. Chỉ cần giữ vững tinh thần đó thì may mắn và các cơ hội tốt sẽ sớm tìm đến với bạn thôi.

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