Từ tháng 4 đến tháng 7: Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 19:46

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng từ tháng 4 đến tháng 7, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là những người trời sinh ra ở vạch đích, bởi họ sẽ phải chịu khá nhiều thử thách thời niên thiếu. Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh, sự thông minh và nỗ lực gấp đôi người khác. Con giáp này tiền vận gặp nhiều thử thách song may mắn sẽ đổ dồn về trung vận.

Dự đoán từ tháng 4 đến tháng 7, tuổi Thân sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ. Nhờ quý nhân giúp sức, tài lộc của người tuổi Thân vô cùng dồi dào, mọi cố gắng của con giáp này đều được đổi lại bằng tiền bạc. Số dư tài khoản không ngừng tăng đồng nghĩa với cuộc sống của người tuổi Thân trở nên sung túc, dư giả.

Từ tháng 4 đến tháng 7: Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa thích khám phá, ưa vận động, luôn tràn đầy sự lạc quan, cá tính. Tử vi dự đoán, từ tháng 4 đến tháng 7, con giáp tuổi Ngọ còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có.

Vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tươi sáng, càng về cuối năm, vận đỏ càng bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt là từ thời gian này, sau khi tiễn biệt thử thách cuối cùng, người tuổi Ngọ có thể an nhàn hưởng phúc, không lo biến cố ập tới.

Từ tháng 4 đến tháng 7: Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có đam mê kiếm tiền làm giàu lớn hơn người. Họ sẽ đi tới thành công nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuổi Tuất chính là phải trải qua “khổ tận cam lai”, phải trải qua bĩ cực mới được hưởng trái ngọt.

Sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn thì từ tháng 4 đến tháng 7, con giáp này sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời. Có nhiều cách để tuổi Tuất có thể tăng thu nhập, như việc thay đổi trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái. Tất cả mọi thứ bạn làm đều hứa hẹn mang lại nhiều thành quả.

Từ tháng 4 đến tháng 7: Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch, tiền tài gia tăng không ngừng, 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền

Giữa nhuận tháng 2 âm lịch, tiền tài gia tăng không ngừng, 3 con giáp vận đỏ chạm nóc, sự nghiệp lên hương, thỏa chí kiếm tiền

Dự đoán giữa nhuận tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn có đường tài lộc rực rỡ, làm ăn vượng phát bất ngờ. Vận trình đang lên, bản mệnh dù ở lĩnh vực nào cũng thành công vang dội.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 tháng tới tử vi hôm nay tử vi ngày 9/4/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này