Từ tháng 4 đến hết tháng 6: Chúc mừng 3 con giáp chuyển giao vận may, tiền vàng theo chân, ra đường gặp Quý nhân, về nhà đón Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 14:55

Tử vi dự đoán, từ tháng 4 đến hết tháng 6, sự nghiệp công danh của 3 con giáp này cực kỳ vượng phát, vận thế khởi sắc bất ngờ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang số mệnh “hút Tài” nên dễ thành công hơn những người. Tử vi 12 con giáp có nói, từ tháng 4 đến hết tháng 6 là thời điểm người tuổi Hợi làm ăn phát tài phát lộc. Khác hẳn với vận xui mà những con giáp khác phải chịu đựng, bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Tuy nhiên, con giáp cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bạn có thể sẽ bị ốm vặt hoặc mắc bệnh khớp. Bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống của mình.

Từ tháng 4 đến hết tháng 6: Chúc mừng 3 con giáp chuyển giao vận may, tiền vàng theo chân, ra đường gặp Quý nhân, về nhà đón Thần Tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến là người hào phóng, tốt bụng, luôn đối xử với người khác bằng cái tình, cái tâm của mình. Từ tháng 4 đến hết tháng 6 là thời điểm tài vận của bạn thăng hoa. Bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn làm tin cậy và nhận được khá nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư hái ra tài lộc.

Người tuổi Thìn sẽ khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền của những quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, bạn tránh uống rượu bia quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

Từ tháng 4 đến hết tháng 6: Chúc mừng 3 con giáp chuyển giao vận may, tiền vàng theo chân, ra đường gặp Quý nhân, về nhà đón Thần Tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Từ tháng 4 đến hết tháng 6 là khoảng thời điểm người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới.

Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt. Tuy nhiên, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng, chú ý hơn đến sức khỏe vì bạn dễ bị ốm vặt. 

Từ tháng 4 đến hết tháng 6: Chúc mừng 3 con giáp chuyển giao vận may, tiền vàng theo chân, ra đường gặp Quý nhân, về nhà đón Thần Tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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