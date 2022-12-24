Từ tháng 12 âm lịch tới cuối năm 2022: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, đi đâu cũng hái ra lộc, của cải chất núi, tiền bạc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 05:20

Tử vi cho thấy từ tháng 12 âm lịch đến cuối năm nay, 3 con giáp này may mắn vô cùng, làm gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn vô cùng thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội xung quanh để thay đổi bản thân và nâng cao cuộc sống ngày càng tốt đẹp viên mãn không ai sánh bằng.

Từ tháng 12 âm lịch tới cuối năm 2022: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, đi đâu cũng hái ra lộc, của cải chất núi, tiền bạc đầy kho - Ảnh 1

Phần lớn những con giáp này đều công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ là những người cân bằng cuộc sống và ít khi thất bại. Từ tháng 12 âm lịch đến cuối năm, tuổi Thìn sẽ gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa.

Bên cạnh đó, trong thời gian tới có quý nhân xuất hiện, giúp cuộc sống tuổi Thìn  thăng hoa viên mãn thành công hơn người. Đặc biệt trong thời gian hai nắm sắp tới người tuổi Thìn sẽ lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Từ tháng 12 âm lịch đến cuối năm, tương lai của người tuổi Dậu rất sáng sủa vì thế nói chẳng sai khi họ luôn nằm trong top những con giáp giàu có. Họ biết ưu và nhược của bản thân, dù lời nói có thế nào thì lòng dạ vẫn rất tốt. Họ tận dụng triệt để khả năng của bản thân để góp sức cho thành công trong tương lai. Càng làm lại càng kiên trì bền bỉ, không bỏ cuộc, vì vậy mà dễ dàng gặt hái thành tựu. Tuy nhiên, họ nên làm việc cẩn thận. Từ đây mà tài sản, tiền bạc cũng tăng lên đáng kể, nguồn thu cũng không ngừng gia tăng.

Từ tháng 12 âm lịch tới cuối năm 2022: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, đi đâu cũng hái ra lộc, của cải chất núi, tiền bạc đầy kho - Ảnh 2

Người tuổi Dậu sẽ có những thành tựu to lớn nếu thời điểm này đầu tư cho những kế hoạch phát triển lâu dài. Gia đình của người tuổi Dậu cũng ngày một sung túc, đủ đầy hơn rất nhiều so với bây giờ, nếu không muốn nói là giàu sang bậc nhất, không thiếu thứ gì.

Tuổi Thân

Thân có tính cách cần cù, chăm chỉ nhưng ít nói, không giỏi biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ. Con giáp này luôn tập trung vào làm cho tốt nhiệm vụ của bản thân. Trong khi mọi người đang dành thời gian để trò chuyện, mua sắm, vui chơi thì tuổi Thân đang tận dụng thời gian để học hỏi, rèn luyện bản thân. Con giáp này cũng không bao giờ kêu ca về công việc khó khăn hay vất vả.

Từ tháng 12 âm lịch tới cuối năm 2022: 3 con giáp ăn lộc nhà Trời, đi đâu cũng hái ra lộc, của cải chất núi, tiền bạc đầy kho - Ảnh 3

Khi trưởng thành, dù làm ngành nghề nào con giáp này cũng hái ra bộn tiền, cuộc sống chẳng bao giờ phải lo nghĩ. Chính vì sinh ra và lớn lên trong cảnh vất vả, nghèo khó nên ý chí và quyết tâm làm giàu của tuổi Thân hết sức lớn mạnh. Dù cuộc sống hiện tại giàu sang phú quý bao nhiêu thì Thân vấn luôn giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Thế nên, khi nhìn vào vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết được tiềm lực kinh tế thật sự của Thân.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài yêu thương, đầu tháng 12 âm lịch may mắn vô cùng: 3 con giáp hạnh phúc thăng hoa, tiền tài vượng sắc, tay trái gom bạc tay phải hái vàng

Thần Tài yêu thương, đầu tháng 12 âm lịch may mắn vô cùng: 3 con giáp hạnh phúc thăng hoa, tiền tài vượng sắc, tay trái gom bạc tay phải hái vàng

Được ơn trên "yêu thương", 3 con giáp này từ đầu tháng 12 âm lịch có nhiều may mắn, công việc có sự thăng tiến vượt bậc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi 24/12 Tử vi ngày 24/12/2022 tử vi 12 con giáp tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên