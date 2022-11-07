Từ tháng 11 đến tháng 12, con giáp nào chả cần lo vấn đề tiền bạc, tình duyên đỏ rực?

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Trong tháng 12 này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Tuổi Tỵ

Vào tháng 11-12, các ngôi sao tốt lành tỏa sáng, phát tài của con gần kề như cầu vồng. Quý nhân xoay chuyển lớn mạnh, kỳ vọng chưa còn lo lắng về tiền bạc, sự nghiệp vượng phát. Bạn xuất hiện ý tưởng của riêng mình và sức mạnh nhằm thực hiện chúng. Tôi tin rằng tương lai của bạn tiếp tục giỏi hơn và sáng chóe hơn.

Cuối cùng, chúng tôi muốn nói tới tính cách con rắn. Bạn là người cầu toàn, trực tiếp cố gắng trở nên người xuất sắc nhất vào tất cả việc. Dù khách tham quan xuất sắc mang đến đâu, khách du lịch cũng tiếp tục cải thiện bản thân cũng như tiếp tục tiến lên.

Con ngay cạnh rắn không bao giờ tạm dừng cũng như không khoảnh khắc nào xuống dốc. Bạn đặc biệt yêu cầu cao ở phiên bản thân, trực tiếp bao quát toàn bộ thứ cũng như trực tiếp tiến hành kỹ càng đến chiến thắng.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt chứ hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài.

Nhìn chung, con giáp này thông minh, ham học hỏi từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, họ thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định. Tháng 12, con giáp tuổi Tý làm kinh doanh buôn bán sẽ gặp may mắn trong thời gian trước. Họ chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng lại liên tiếp nhận được những cơ hội hợp tác làm ăn.

Người tuổi này buôn bán có tài, có tâm nên công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, lợi nhuận tăng lên từng ngày. Làm việc chăm chỉ, con giáp này thu tiền về đầy túi, có cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!