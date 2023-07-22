Từ sau ngày 25/7: 3 con giáp vận thế lên hương, vạn sự may mắn, trăm sự thăng hoa, nhiều chuyển biến tốt đẹp, tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại

Tuổi Dậu dễ vướng vào mâu thuẫn, tranh cãi với mọi người xung quanh. Hãy chú ý kiềm chế cơn nóng giận của mình, đừng để xảy ra xô xát gây tổn thương cơ thể. Việc làm ăn của con giáp này cũng luôn gặp phải trở ngại. Có lẽ đối thủ cạnh tranh luôn tìm cách ngáng chân, khiến bản mệnh khó có thể tập trung vào công việc. Tình hình tài chính có lẽ sẽ phải giậm chân tại chỗ.

Con giáp này được khuyên nếu có điều gì khó chịu trong lòng, bản mệnh nên thẳng thắn tâm sự và trao đổi với nửa kia, đừng nên giấu giếm rồi có những suy đoán mông lung. Sự nghi kỵ sẽ dần dần làm rạn nứt mối quan hệ đôi bên.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất không hiệu quả. Tâm trạng không tốt khiến con giáp này khó tập trung để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khả năng của con giáp này trong việc nắm bắt tâm lý người khác.

Hơn nữa, mối quan hệ tình cảm sẽ trở nên lạnh nhạt. Ảnh hưởng từ hung tinh dẫn đến khoảng cách ngày càng xa trong gia đình. Một phần là do áp lực tài chính đang tác động lên cuộc sống hôn nhân.

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Tuổi Hợi

Tận dụng lợi thế của mình khi có Chính Quan nâng đỡ. Bạn sẽ nhận được nguồn động lực lớn để bắt tay vào thực hiện các mục tiêu mà mình luôn ấp ủ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn nghiên cứu các hướng đi tiếp theo của mình. Tam hợp ghé thăm nên về khía cạnh tình cảm, bạn khá vui vẻ, và đây là tâm trạng hoàn hảo để hẹn hò. Hãy rủ người yêu đi picnic, xem phim hoặc tụ tập ăn uống cùng nhóm bạn thân.



Thủy - Mộc tương sinh giúp bạn có cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, có những người gặp được bác sĩ có tâm để chữa trị cho bạn thật cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm