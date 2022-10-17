Từ sau ngày 17/10/2022: 3 con giáp này gặp nhiều điều may mắn, cầu được ước thấy, tiền đếm mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 14:11

Hãy cùng xem đó là 3 con giáp nào nhé.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là con giáp hiền lành, dịu dàng, biết đối nhân xử thế. Con giáp này có trí lực tốt, có khả năng thích nghi với hoàn cảnh. Dù vận khí kém, gặp nhiều khó khăn, trở ngại, họ vẫn làm việc chăm chỉ, không ngừng phấn đấu vươn lên.

Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và ai cũng có thể gặp được những cơ hội tốt hơn để phát triển sự nghiệp của bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm bắt được cơ hội và nỗ lực để đạt được thành công như mình mong đợi.

Nhưng người tuổi Mão tiếp thu nhanh, ham học hỏi và rất cầu tiến. Thời trẻ, sự nghiệp của họ long đong lận đận, nhiều lần thay đổi công việc nhưng càng về sau, công việc của họ càng ổn định.

Sau ngày 17/10/2022, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những người này có thể là tiền bối, lãnh đạo trong cơ quan, tổ chức mà họ đang làm việc. Những người này sẽ đưa ra những lời khuyên để giúp con giáp này có định hướng tốt hơn cho tương lai.

Người tuổi Mão có phúc khí dồi dào, lại được quý nhân phù trợ nên làm đầu gặt đấy, vượng đường thăng tiến. Người tuổi này nếu làm kinh doanh cũng gặp được bạn làm ăn hữu hảo, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực hết mình, con giáp này nhận được thành quả xứng đáng.

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Sau ngày 17/10/2022, người tuổi Mão có quý nhân phù trợ.  Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, hào phóng, có chí tiến thủ. Trong bất cứ công việc gì, con giáp này luôn thể hiện được tình thần trách nhiệm, cầu tiến và ham học hỏi. Họ luôn sẵn sàng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Trong 3 năm tới, người tuổi này có vận trình sự nghiệp tốt hơn, gặt hái được những thành công vang dội.

Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp không ít khó khăn trong công việc vì hoàn cảnh khách quan. Nhưng không phải vì thế mà họ nản lòng, nhụt chí. Con giáp này liên tục có những ý tưởng mới để cải thiện tình hình công việc của mình.

Sau ngày 17/10/2022, vận thế của người tuổi này đi lên không ngừng. Tài lộc và thu nhập của họ cũng tăng lên nhanh chóng. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này mưu sự tất thành, cơ hội thăng tiến rộng mở. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận.

Trong khi những người làm kinh doanh sẽ tự tìm được cơ hội làm ăn cho riêng mình. Được nhiều khách hàng ủng hộ, hàng hóa bán được nhiều, con giáp này thu háo bộn tiền.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thân từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác.

Họ thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, không có sẵn nền tảng.

Sau ngày 17/10/2022, vận trình tài lộc của người tuổi Thân không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với năm trước.

Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán cũng đắc tài đắc lộc, hàng hóa về đến đâu hết đến đó. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

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