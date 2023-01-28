Từ Rằm tháng Giêng (15/1), THẦN TÀI CHỐNG LƯNG, 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều vận may tài lộc, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 10:00

Thời điểm sau rằm tháng Giêng này là thời điểm mà tài lộc của 3 tuổi này có dấu hiệu bùng nổ rực rỡ luôn đó.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ lạc quan yêu đời nên có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền trong công việc. Bạn xứng đáng được nhận nhiều lời khen có cánh từ cấp trên, đồng nghiệp cũng nể phục sát đất. Những người tuổi Ngọ trong thời điểm này được thần tài chiếu cố nhiệt tình, càng đầu tư làm ăn càng sinh lời lớn.

Những việc bạn phụ trách đều mang lại thành tựu lớn. Nói chung vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

Từ Rằm tháng Giêng (15/1), THẦN TÀI CHỐNG LƯNG, 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều vận may tài lộc, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi khoa học chỉ ra rằng, thời điểm sau rằm tháng Giêng này là thời điểm mà tài lộc của tuổi Thìn có dấu hiệu bùng nổ rực rỡ luôn đó.

 

Có Thần Tài đứng về phía bạn nên làm gì cũng dễ dàng thu tiền về tay. May mắn về tài lộc giúp cho con giáp này có thể triển khai những kế hoạch kinh doanh mà mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế mà tiền bạc rủng rỉnh, người tuổi Thìn cũng được thoải mái chi tiêu.

 

Với người làm công ăn lương trong các công việc cố định, con giáp này cũng cho thấy năng lực tài giỏi của mình khi xử lý mọi nhiệm vụ được giao đâu vào đó, gọn ghẽ, không sai sót chút nào. Nhờ vậy, bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến, bản mệnh chỉ việc tập trung làm việc thì tiền sẽ về đầy túi.

 

Từ Rằm tháng Giêng (15/1), THẦN TÀI CHỐNG LƯNG, 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều vận may tài lộc, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có nhược điểm là cao ngạo, ít tiếp thu ý kiến của người khác nhưng bù lại lại có tinh thần tự cường rất cao, luôn nghiêm khắc với bản thân và không ngừng phấn đấu để đạt được ước mơ.

Thời gian từ sau rằm tháng Giêng năm Quý Mão, dù gặp phải năm tuổi nhưng do có cát tinh hội tụ nên con giáp này ít nhiều cũng tạo được đột phá trong cuộc sống và công việc, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Lời khuyên cho con giáp này cho dù chịu ảnh hưởng của năm tuổi, nhưng chỉ cần biết cố gắng, phấn đấu, không lùi bước thì cũng sẽ có thể “ biến nguy thành cơ”.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Vận trình của bạn sẽ sáng chói, tiền bạc tiêu thả ga không lo nghĩ. Tình duyên cũng vô cùng vượng sắc hơn bản thân mong đợi.

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