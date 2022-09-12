Từ rằm tháng 8 trở đi tới hết tháng 8 âm, ai đen mặc ai: 3 tuổi này Tiền - Tình - Danh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 09:29

Tử vi trong cuối tháng 8 âm lịch có những con giáp dưới dưới đây làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần vốn là con giáp mạnh mẽ, ý chí, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dần tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Trong tính cách tuổi Dần những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Dần sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Tử vi trong tháng 8 âm lịch này, những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Bắt đầu từ rằm tháng 8 âm lịch trở đi mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc cũng dần cải thiện hanh thông hơn, từ giai đoạn này đến cuối năm, sự nghiệp tuổi Dần sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau.

Tuổi Tý

Bạn tuổi Tý bắt đầu từ giữa tháng 9, vận trình vượng phát, bạn sẽ trở nên rất tích cực và lạc quan, đặc biệt là chuyện kiếm tiền. Có thể đánh giá tình hình và đưa ra lựa chọn đúng vào thời điểm quan trọng là phần thưởng đầy ắp.

Từ rằm tháng 8 trở đi tới hết tháng 8 âm, ai đen mặc ai: 3 tuổi này Tiền - Tình - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mang tính cách hướng ngoại, dễ gần, hay nói hay cười. Trong cuộc sống, họ là người cứng cỏi, kiên trì, không vì thấy khó khăn mà nản lòng.

Thời gian gần đây, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn, công việc bị ngưng trệ. Không những thế, con giáp này có thể có mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn làm ăn.

Sau ngày 15/8 âm, vận trình của người tuổi Thìn sẽ suôn sẻ trở lại. Sau một thời gian mâu thuẫn, họ hòa thuận với đồng nghiệp và lãnh đạo. Con giáp này học hỏi được nhiều điều từ mọi người. Khi gặp khó khăn, họ được người tốt giúp đỡ.

Tài lộc của con giáp tuổi Thìn trong tháng này có khởi sắc. Người làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, buôn may bán đắt.

Người tuổi này được trời phú sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật. Không những thế, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có khởi sắc. Sau giận hờn, cãi vã, họ thông cảm, bao dung hơn với nửa kia.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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