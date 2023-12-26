Từ ngày mai, thứ Tư (27/12): 3 con giáp phúc đức ngày càng nhiều, kinh doanh vượng phát, tài lộc nở rộ khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 21:05

Từ thứ Tư ngày mai, 3 con giáp sau phú quý đủ đường, giàu sang đến chóng mặt, cứ thế mà đổi đời.

Tuổi Mùi 

Ngày mới, sự nghiệp của tuổi Mùi có dấu hiệu giậm chân tại chỗ. Đã đến lúc con giáp này nên chủ động tìm kiếm cơ hội thể hiện khả năng của bản thân, đừng ngồi không chờ đợi thời cơ đến.

Trên phương diện tài lộc, tuổi Mùi cũng chớ vội đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh chỉ vì nghe thấy lời người khác dụ dỗ. Để tránh rơi vào cảnh tiền bạc thất thoát, bản mệnh cần đánh giá tình hình thực tế và năng lực bản thân thật chính xác.

Từ ngày mai, thứ Tư (27/12): 3 con giáp phúc đức ngày càng nhiều, kinh doanh vượng phát, tài lộc nở rộ khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 12 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 12 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Từ ngày mai, thứ Tư (27/12): 3 con giáp phúc đức ngày càng nhiều, kinh doanh vượng phát, tài lộc nở rộ khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Rất khó để người tuổi Dần khuất phục trước người khác, một phần bởi cái tôi kiêu ngạo, phần còn lại do tài năng ẩn sẵn trong con người họ. Ngoài ra, người tuổi Dần rất kiên trì với quan điểm của bản thân, họ không dễ bị lung lay bởi những lời kích động hay đàm tiếu của người khác.

Đôi khi cái tôi quá lớn khiến người tuổi Dần sinh ra tính tự phụ, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này cũng là một điểm yếu khiến họ tuy nhiều bạn bè nhưng cũng có nhiều đối thủ.

Theo tử vi, đây là cơ hội để người tuổi Dần bứt phá và nắm bắt nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Càng chăm chỉ họ sẽ càng thu được nhiều tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh tiêu không cần nghĩ.

Từ ngày mai, thứ Tư (27/12): 3 con giáp phúc đức ngày càng nhiều, kinh doanh vượng phát, tài lộc nở rộ khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 27/12/2023: 3 con giáp đón giàu có vào cửa, tiền tài đủ đầy, phú quý bất ngờ, thăng hoa rực rỡ

Đúng 12h trưa mai, thứ Tư 27/12/2023: 3 con giáp đón giàu có vào cửa, tiền tài đủ đầy, phú quý bất ngờ, thăng hoa rực rỡ

Đúng 12h ngày 27/12, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có quý nhân che chở, thành công tài lộc đều nằm trong tầm tay.

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