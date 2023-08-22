Từ ngày mai, thứ Tư (23/8/2023): 3 con giáp vận đỏ như son, vạn sự hanh thông, tiền vào như nước, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 23/8/2023, trong công việc tuổi Thìn vô cùng may mắn. Con giáp này được chú ý nhờ tài năng và sự tận tâm. Bản mệnh làm công việc gì cũng hết sức nghiêm túc, người đang chờ tin tức thi cử hoặc bầu cử, xin việc sẽ nhận được tin tốt trong thời gian tới.

Bù lại tình cảm bình ổn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc để tuổi Thìn tiến bước trong cuộc sống, sóng gió có lớn đến đâu thì họ vẫn cứ ủng hộ bản mệnh. Những người xa quê có thời gian nghỉ ngơi và thăm hỏi gia đình.

Tiếc là vận tài lại kém may. Thời điểm này tuổi Thìn không nên cho người khác vay tiền hay mượn đồ đạc vì khả năng mất trắng là rất cao. Tiền bản mệnh làm ra gần cũng không giữ được, hay bị thất thoát vì những khoản chi linh tinh.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần giỏi giang, sáng tạo. Bản mệnh có tư duy nhanh nhạy, tìm ra các giải pháp độc đáo và có khả năng nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau.

Một tính cách thường thấy ở người tuổi Dần là kiên nhẫn và chịu khó. Bản mệnh có thể dành nhiều thời gian và công sức để hoàn thành công việc một cách tốt nhất, không ngại khó khăn hay gian khổ.

Người tuổi Dần sống trung thực và có trách nhiệm, làm việc gì cũng quyết làm đến cùng. Bản mệnh không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ có thể một mình gánh vác công việc.

Một khi đã thích nghi tốt với áp lực, cho dù có gặp khó khăn, người tuổi Dần cũng không than thở mà chấp nhận thử thách để tôi rèn ý chí. Đây chính là bí quyết giúp bản mệnh vượt qua mọi thử thách, chạm tay đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 23/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đang được tài lộc từ quý nhân hỗ trợ vào những ngày khó khăn.

Công việc: Công việc người tuổi Thân giao phó toàn bộ những vấn đề nhỏ cho quản lí của bạn, bạn tập trung và phát triển cách vận hành một cách trơn tru.

Tình duyên: Bạn thường dành nhiều tình cảm cho một người, duyên của cả hai do bạn chủ động mà có được.

Tài lộc: Hợp tác cùng có lợi với bạn bè, cả hai làm ăn sinh lời cao.

Sức khỏe: Kiểm tra, siêu âm đúng hàng kì đừng để bệnh cũ tái phát.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!