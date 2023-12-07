Từ ngày mai, thứ Sáu (8/12), 3 con giáp lên đời tài lộc, hứng trọng tinh hoa, phú quý dát vàng, giàu sang khó ai sánh bằng

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Dần cho thấy khả năng tính toán tài tình và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong thời điểm này. Con giáp này có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân cơ duyên gặp được người phù hợp với mình. Đôi bên đều nghiêm túc trong vấn đề tình cảm nên quá trình tìm hiểu diễn ra rất thuận lợi. Ngày này cũng mang đến những cảm xúc ngọt ngào trong chuyện tình cảm cho các cặp đôi tuổi Dần.

Người làm công ăn lương tự tin hơn với những gì mình theo đuổi. Con giáp này làm việc bằng thái độ cầu tiến, trách nhiệm hết mình nên thành quả nhận lại rất xứng đáng. Có điều, dù tuổi Dần có tham vọng song vẫn có lúc e dè, hãy tăng tốc nếu muốn nhận được kết quả tốt hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm tính hiền lành, họ làm nhiều hơn nói nên những ai thật sự hiểu họ mới có thể gắn bó và làm việc lâu dài.

Con giáp này là người sống có trách nhiệm, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nhờ vậy, họ không nợ nần bất cứ ai, cho đi nhiều hơn nhận lại

Con giáp này là người sống có trách nhiệm, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nhờ vậy, họ không nợ nần bất cứ ai, cho đi nhiều hơn nhận lại.

Đúng 8/12, tài lộc của tuổi Thân dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Thân là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mệt mỏi vì công việc có nhiều khó khăn, không thể tự giải quyết.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão không tự giải quyết công việc, công danh gặp những khó khăn nhất định.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão kiên trì theo đuổi tình cảm của bạn đến với đối phương.

Tài lộc: Mong muốn nguồn tài lộc được dồi dào, chăm chỉ lao động.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ cứng, răng thường ê buốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.