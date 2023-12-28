Từ ngày mai, thứ Sáu (29/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, hóa Rồng hóa Phượng, thu tiền về đầy túi, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay thành thạo công việc, luôn chu đáo trong tất các công việc.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn mang đến nhiều tin vui khi cả hai đã cố gắng xây dựng cùng nhau.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay ổn định môi trường làm việc, chu đáo trong từng lĩnh vực.

Tài lộc: Thu nhập có nhiều khoản lớn, bạn nên biết để dành và phân chia hợp lí.

Sức khoẻ: Trải qua thời gian mệt mỏi, bạn đã lấy lại tinh thần, cố gắng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 12 cung hoàng đạo, tuổi Thìn nổi tiếng với tính cách hiền lành và thanh lịch, họ theo đuổi sự cân bằng, hài hòa và có tính nghệ thuật.

Khoảng thời gian từ ngày 29/12, những người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn sẽ cảm nhận được may mắn liên tục ập đến. Các mối quan hệ cá nhân của con giáp này sẽ được mở rộng đáng kể trong giai đoạn này, điều này có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, việc đầu tư và quản lý tài chính sẽ mang lại nguồn thu nhập cao, họ sẽ không cần lo nghĩ đến chuyện "cơm áo gạo tiền".

Trong giai đoạn này, người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn nên chú ý hơn đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, tích cực tham gia hoạt động xã hội và sử dụng khả năng giao tiếp để kết nối người xung quanh. Đồng thời, con giáp này phải thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính, nắm bắt cơ hội đầu tư và duy trì sự tăng trưởng không ngừng nghỉ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023, công việc của tuổi Mùi thuận lợi. Con giáp này thu xếp công việc đâu vào đấy, dù có hơi chậm nhưng chắc chắn từng bước.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể gặp may trong một ngày đầu năm mới. Nhiều khả năng người cũ sẽ tìm đến con giáp này. Nếu vẫn còn cảm xúc, bản mệnh có thể cân nhắc quay trở lại với đối phương.

Người đã có đôi mong muốn tạo ra nhiều kỷ niệm lãng mạn hơn nữa trong những buổi hẹn hò. Mối quan hệ của hai người đang ngày càng gắn kết, khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.