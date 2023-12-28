Từ ngày mai, thứ Sáu (29/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, hóa Rồng hóa Phượng, thu tiền về đầy túi, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 19:39

Từ mai, 3 con giáp sau được dự đoán làm ăn trúng lớn, tài lộc đứng đầu bảng, phú quý cao gấp bội.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 29/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay thành thạo công việc, luôn chu đáo trong tất các công việc.    

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay ổn định môi trường làm việc, chu đáo trong từng lĩnh vực. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đủ lớn mang đến nhiều tin vui khi cả hai đã cố gắng xây dựng cùng nhau.   

Tài lộc: Thu nhập có nhiều khoản lớn, bạn nên biết để dành và phân chia hợp lí.

Sức khoẻ: Trải qua thời gian mệt mỏi, bạn đã lấy lại tinh thần, cố gắng nhiều hơn.

Từ ngày mai, thứ Sáu (29/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, hóa Rồng hóa Phượng, thu tiền về đầy túi, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Trong 12 cung hoàng đạo, tuổi Thìn nổi tiếng với tính cách hiền lành và thanh lịch, họ theo đuổi sự cân bằng, hài hòa và có tính nghệ thuật.

Khoảng thời gian từ ngày 29/12, những người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn sẽ cảm nhận được may mắn liên tục ập đến. Các mối quan hệ cá nhân của con giáp này sẽ được mở rộng đáng kể trong giai đoạn này, điều này có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh đó, việc đầu tư và quản lý tài chính sẽ mang lại nguồn thu nhập cao, họ sẽ không cần lo nghĩ đến chuyện "cơm áo gạo tiền".

Trong giai đoạn này, người sinh dưới bản mệnh tuổi Thìn nên chú ý hơn đến việc thiết lập các mối quan hệ cá nhân, tích cực tham gia hoạt động xã hội và sử dụng khả năng giao tiếp để kết nối người xung quanh. Đồng thời, con giáp này phải thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính, nắm bắt cơ hội đầu tư và duy trì sự tăng trưởng không ngừng nghỉ.

Từ ngày mai, thứ Sáu (29/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, hóa Rồng hóa Phượng, thu tiền về đầy túi, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/12/2023, công việc của tuổi Mùi thuận lợi. Con giáp này thu xếp công việc đâu vào đấy, dù có hơi chậm nhưng chắc chắn từng bước.

Về mặt tình cảm, người độc thân có thể gặp may trong một ngày đầu năm mới. Nhiều khả năng người cũ sẽ tìm đến con giáp này. Nếu vẫn còn cảm xúc, bản mệnh có thể cân nhắc quay trở lại với đối phương.

Người đã có đôi mong muốn tạo ra nhiều kỷ niệm lãng mạn hơn nữa trong những buổi hẹn hò. Mối quan hệ của hai người đang ngày càng gắn kết, khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Từ ngày mai, thứ Sáu (29/12): 3 con giáp chính thức hết khổ, hóa Rồng hóa Phượng, thu tiền về đầy túi, cuối tháng không lo cơm ăn áo mặc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023): 3 con giáp tiền về dồn dập, giàu lên chóng mặt, hậu vận ắt no đủ

Tử vi tuần mới (1/1-7/1/2023), 3 con giáp sau có nhiều cơ hội bứt phá, phú quý đủ đầy, đỏ cả tình lẫn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 29 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 29 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề