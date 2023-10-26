Từ ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, chính thức hết khổ, sớm an cư lạc nghiệp

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Mùi phải đau đầu vì công việc. Con giáp này vô cùng mệt mỏi vì những trục trặc trong chuyện làm ăn. Người làm ngành vận tải thì cẩn thận xe cộ, hỏng hóc thiết bị. Người làm công ăn lương thì nên coi chừng tiểu nhân, chớ tin người quá mức.

Tình cảm chỉ ở mức bình ổn. Con giáp này sống thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh nhưng vẫn hay gặp những người vô duyên. Tuy nhiên thật may mắn là bản mệnh vẫn có gia đình ở bên cạnh để trợ lực, họ không bao giờ quay lưng với bản mệnh.

Tiền bạc cũng vậy, đôi lúc khó tránh khỏi đen đủi. Bản thân mất tiền nhưng lại nghĩ mình đang làm chuyện tốt rồi cam chịu. Con giáp này cũng chưa biết cách quản lý chi tiêu, gần đây tiêu xài hơi hoang phí, hay tiêu tiền cho những khoản lặt vặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Một số người tuổi Dần có thể rất ít nói, không thích nói nhiều về những vấn đề của mình nhưng trên thực tế bản mệnh lại giàu kinh nghiệm và sống rất tinh tế. Bản mệnh biết rằng muốn kiếm tiền thì không chỉ dựa vào trí thông minh mà còn phải dựa vào sự nhạy cảm của bản thân.

Chính vì vậy, một khi đã muốn làm hài lòng ai thì người tuổi Dần hoàn toàn có thể dựa vào khả năng ăn nói của mình để lấy lòng người đó.

Nhiều người cho rằng người tuổi Dần ít nói nên một khi bản mệnh nói gì thì chắc chắn điều đó sẽ là sự thật và hoàn toàn tin tưởng những điều đó. Chính vì điều này mà người tuổi Dần xây dựng được cho mình những mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác. Công việc nhờ vậy mà tiến triển thuận lợi.

Không chỉ vậy, nhờ sự chân thành người tuổi Dần còn giữ cho các mối quan hệ của mình luôn bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hoàn thành kĩ năng nghiệp vụ tốt, luôn cố gắng trong tình yêu.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có công việc nhiều người mơ ước, làm việc gì cũng thành công.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn ở bên cạnh những người bạn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ.

Tài lộc: Phấn đấu cải thiện tài lộc, nhưng không nên tiêu quá hoang phí.

Sức khoẻ: Dạ dày thường ợ chua, nên tìm cách cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.