Từ ngày mai, thứ Sáu (22/12): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, làm ăn trúng lớn, tài lộc ùa đến cửa, hứa hẹn phú quý rực rỡ

Những vướng mắc trong các mối quan hệ xã hội bấy lâu nay của bạn cuối cùng cũng được giải quyết trong ngày tuổi Hợi được Tam Hội nâng đỡ. Thời gian này, mọi người cuối cùng cũng trở nên hòa đồng và gỡ bỏ mọi vướng mắc với nhau.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới túi tiền của bạn, có thể là do bạn chuyển sai tiền hoặc hợp đồng có vấn đề. Tốt hơn hết là bạn nên thận trọng hơn, chi tiết hơn sẽ hạn chế được rắc rối.

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Tử vi cho biết trước đó người tuổi Dậu dù trong khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, luôn tin tưởng vào tương lai. Người tuổi này cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc nên rất ít khi mắc sai sót.

Theo tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Dậu là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác.

Thời gian này, vận khí của con giáp tuổi Mão ngày càng bùng nổ. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời.

Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Tuổi Dậu này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.