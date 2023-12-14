Từ ngày mai, thứ Sáu (15/12): 3 con giáp phúc mệnh phi thường, may mắn nhân đôi, tiền tài tấn phát, cứ tiêu hết là lại có thêm

Tử vi ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão giỏi việc đầu tư, học gì cũng thành công.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão chú ý cách chia sẻ công việc, không nên làm đối phương tổn thương.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão học gì bạn đều có cơ hội thành công.

Tài lộc: Cố gắng cải thiện những việc chưa phù hợp, gia tăng tài chính.

Sức khoẻ: Ăn khó tiêu, nên xem xét lại khẩu phần ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần người tuổi Dậu thường sở hữu tài năng hơn người, năng lực vững vàng. Họ biết kiềm chế tính nóng nảy, giữ hòa khí với tất cả mọi người.

Ngoài ra, con giáp tuổi Dậu còn rất tự chủ, tự lập, không bị ảnh hưởng bởi những người khác. Con giáp này tính tình quyết đoán, dám làm, dám chịu.

Người tuổi này sống tử tế, tốt bụng với mọi người. Chính vì vậy, khi gặp khó khăn, họ có quý nhân phù trợ, biến nguy thành an.

Đúng thời gian này, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Dậu thuận lợi nhờ được sao tốt chiếu mệnh.

Con giáp này biết dùng tài ăn nói để lấy lòng khách hàng, cấp trên. Người nào có thêm nghề tay trái sẽ nhận được nhiều hợp đồng trong tuần này. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng tốt tươi, nông sản bán được giá

Người tuổi này đầu tư kinh doanh, có nhiều cơ hội thu lời khả quan như dự kiến. Người tuổi này làm công ăn lương cũng đạt thành tích cao, được cấp trên trọng thưởng, đón Tết đủ đầy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, những cố gắng và hy sinh của tuổi Tỵ được đến đáp xứng đáng khi tất cả các kế hoạch đều được thực hiện một cách xuất sắc. Những nỗ lực và đóng góp của con giáp này được đánh giá cao.

Về mặt tài chính, tuổi Tỵ không cần phải lo lắng vì vận trình tài lộc đang thuận lợi. Nếu bản mệnh duy trì sự chăm chỉ trong công việc, chắc chắn sẽ đón nhận những tin vui xứng đáng. Với tài năng và năng lực, con giáp này có thể thoải mái làm giàu bằng chính bàn tay của mình.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ đào hoa nở rộ, đem lại sự thăng hoa trong mối quan hệ đôi lứa. Con giáp này đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu. Đó cũng chính là nguồn động viên giúp bản mệnh sống tích cực và hăng hái hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.