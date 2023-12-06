Từ ngày mai, thứ Năm (7/12), 3 con giáp tiền tiêu xả láng, vàng bạc chất từng đống, thay vận đổi đời, tài lộc về ngập lối

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi luôn có hướng đi phát triển mới cho bản thân.

Tình cảm: Người tuổi Hợi luôn có niềm vui bên cạnh người thân yêu, nhưng chưa có mối tình bền vững.

Công việc: Người tuổi Hợi luôn có hướng đi mới, phát triển riêng của bản thân.

Tài lộc: Nguồn tài lộc bền vững, giữ vững kinh tế khi xây dựng kinh doanh.

Sức khoẻ: Luôn nâng cao tinh thần, thoải mái những bộ môn thể thao bạn yêu thích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tâm tính hiền lành, họ làm nhiều hơn nói nên những ai thật sự hiểu họ mới có thể gắn bó và làm việc lâu dài.

Con giáp này là người sống có trách nhiệm, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nhờ vậy, họ không nợ nần bất cứ ai, cho đi nhiều hơn nhận lại

Con giáp này là người sống có trách nhiệm, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Nhờ vậy, họ không nợ nần bất cứ ai, cho đi nhiều hơn nhận lại.

Từ 7/12 tài lộc của tuổi Thân dồi dào, cuộc sống bình an vô sự, chuyện tình cảm tốt. Tuy nhiên, lời khuyên cho tuổi Thân là nên tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực để tránh bị ảnh hưởng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Năm ngày 7/12/2023, tuổi Tuất rất muốn chăm chỉ, thế nhưng áp lực lớn có thể là một rào cản, khiến bản mệnh vô cùng uể oải. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

Con giáp này còn đối mặt với nhiều thử thách hơn về tiền bạc. Ở thời điểm này, bản mệnh được khuyên rằng, bất kỳ khoản đầu tư nào không đáng tin cậy, tốt hơn là không nên tham gia.

Sức khỏe của tuổi Tuất vẫn duy trì sự ổn định trong thời gian này khi bản mệnh hiểu hơn cách chăm sóc bản thân. Con giáp này lấy lại nguồn năng lượng trước đây và sức khỏe được cải thiện đáng kể.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.