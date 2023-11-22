Từ ngày mai, thứ Năm 23/11, 3 con giáp cực kỳ may mắn về tài lộc, mơ gì có đó, làm đâu trúng đấy, tiền về chật ví, vàng bạc đầy tay

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc luôn yêu cầu cao về kết quả cuối cùng chuẩn xác.

Tình cảm: Tình cảm dù chưa có nhiều thay đổi lớn, nhưng bạn luôn có cách cải thiện đúng cách.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc bạn không thích gò bó, luôn làm việc hết mình.

Tài lộc: Dành dụm số tiền lớn để cải thiện cuộc sống.

Sức khoẻ: Bạn có kiến thức về sức khỏe chuyên sâu, chia sẻ với mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi được biết đến với đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Người tuổi cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Con giáp này cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Họ luôn giữ tinh thần học tập suốt đời. Tuy vậy, đôi lúc, con giáp này tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Con giáp này cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Đúng 23/11, con giáp này được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Được quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi làm đâu thắng đó, chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023, tuổi Dậu đang trải qua mối quan hệ khá căng thẳng với bạn bè và đồng nghiệp. Dường như mọi người đều đang tập trung vào lợi ích cá nhân của họ, không sẵn sàng nhượng bước hay đặt người khác lên trên mình.

Tuy vậy, để xây dựng danh tiếng và tạo ra cơ hội tài chính cho bản thân, điều quan trọng nhất là nên tập trung vào công việc của mình, tránh gây hại đối với người khác. Chỉ khi con giáp này đạt được thành công bằng cách chân thành và trung thực, thì sẽ có thể đạt được sự kính trọng từ mọi người.

Trên phương diện tình cảm, mọi chuyện đang diễn ra khá thuận lợi. Con giáp này và đối tượng mình quan tâm đang ngày càng hiểu rõ nhau hơn. Nếu quan hệ của hai người đã ổn định, có thể bắt đầu nghĩ về tương lai xa hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.