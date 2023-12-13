Từ ngày mai, thứ Năm (14/12), 3 con giáp sự nghiệp hanh thông rực rỡ, gia đạo êm ấm, giàu sang tột đỉnh, giàu có an vui

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Tuất tài lộc khá vượng. Về cơ bản các nguồn thu nhập đều tăng lên, nhất là những người làm về tài chính, ngân hàng, tín dụng thì càng có thành tích đáng nể, được cấp trên khen ngợi rất nhiều.

Tuy nhiên đây sẽ là một ngày đầy căng thẳng đối với tuổi Tuất với những cuộc xung đột và tranh cãi xảy ra với nửa kia của mình. Bên cạnh đó con giáp này cũng cần lưu ý sức khỏe , đừng vì tham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân khiến cơ thể kiệt sức.

Việc làm ăn kinh doanh rất có lộc, không phải bỏ vốn nhiều, không mệt nhọc mà vẫn thu được lợi nhuận cao, những đối tác cũng đều là người đáng tin cậy nên quá trình hợp tác khá trọn vẹn. Con giáp này làm việc linh hoạt, ngoại giao tốt, tinh thần cầu tiến nên không mấy khó khăn để đạt được điều mình muốn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 14/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn có cách tiếp xúc hạnh phúc với người yêu.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn tiếp xúc với nhiều người, làm việc năng nổ ai cũng quý mến.

Tình cảm: Tình cảm cả hai khác trước, bạn đang hạnh phúc bên cạnh người thương, cả hai luôn dành cho nhau những hạnh phúc mà ai cũng ngưỡng mộ.

Tài lộc: Tài chính vượt qua những giai đoạn khó khăn, đang đón nhận tin vui tài lộc bất ngờ.

Sức khoẻ: Ăn uống đúng giờ, hạn chế các món khô, cứng không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.