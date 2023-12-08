Từ ngày mai, thứ Bảy (9/12), 3 con giáp vận số lên hương, kiếm tiền kếch xù, nâng cấp tài lộc, giàu có trong tầm tay

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong tháng 12/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 12 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cho biết nhứng người tuổi Mão chính là con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc. Tử vi cho biết người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng. Tử vi cho biết những người tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Người tuổi Mão tuy hiền lành nhưng ý chí kiên cường nên dễ làm thành công việc lớn.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong ngày cũ, trong ngày mới, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 9/12/2023, công việc của tuổi Tý gặp nhiều may mắn. Thuận lợi nhất là người kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần của mình là được.

Vận tài lộc khởi sắc, có lộc ăn uống buôn bán, may mắn vây quanh. Con giáp này nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ và cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân trong họ.

Tiếc là vận trình tình cảm lại xuống sắc. Gần đây tính tình của bản mệnh hơi nóng nảy, khó chịu nên hay cáu gắt với người quen. Thi thoảng con giáp này chỉ thích ngồi một mình, ghét phải giao lưu, tụ tập vì thấy không đem lại lợi ích gì cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.