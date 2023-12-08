Từ ngày mai, thứ Bảy (9/12), 3 con giáp vận số lên hương, kiếm tiền kếch xù, nâng cấp tài lộc, giàu có trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 17:05

Đúng vào thứ Bảy cuối tuần này, 3 con giáp sau sẽ phất lên trông thấy, may mắn phúc đức ngập nhà, tài lộc chồng chất phú quý.

Tuổi Dần 

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong tháng 12/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần tháng 12 rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Từ ngày mai, thứ Bảy (9/12), 3 con giáp vận số lên hương, kiếm tiền kếch xù, nâng cấp tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi cho biết nhứng người tuổi Mão chính là con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc được lộc. Tử vi cho biết người tuổi Mão trong năm 2023, có cơ hội được thăng chức, tăng lương cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng. Tử vi cho biết những người tuổi Mão thích kết giao bạn bè, nguồn tài lộc liên miên không dứt. Người tuổi Mão tuy hiền lành nhưng ý chí kiên cường nên dễ làm thành công việc lớn.

Nếu người tuổi Mão có thể duy trì tâm thái ôn hòa và lạc quan suốt cả ngày, cuộc sống sẽ trở nên phong phú hơn, giàu kinh nghiệm sống giúp họ dễ dàng vượt qua những thử thách. Bên cạnh đó, họ không thích tham gia vào những chuyện thị phi và chạy theo xu hướng.

Bằng những nỗ lực miệt mài trong ngày cũ, trong ngày mới, tuổi Mão sẽ bước sang một đẳng cấp mới trong công việc, có thể là thăng chức, chuyển công tác, v.v. Họ là những người rất có chính kiến và quyết đoán trong công việc.

Từ ngày mai, thứ Bảy (9/12), 3 con giáp vận số lên hương, kiếm tiền kếch xù, nâng cấp tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 9/12/2023, công việc của tuổi Tý gặp nhiều may mắn. Thuận lợi nhất là người kinh doanh hàng ăn, buôn bán tự do. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều vì công việc, cứ làm tốt phần của mình là được.

Vận tài lộc khởi sắc, có lộc ăn uống buôn bán, may mắn vây quanh. Con giáp này nhận được sự yêu quý của những người xung quanh nên thường xuyên được họ hỗ trợ và cho quà. Những ai đang gặp khó khăn về tiền thì có thể hỏi mượn bạn bè hoặc người thân trong họ.

Tiếc là vận trình tình cảm lại xuống sắc. Gần đây tính tình của bản mệnh hơi nóng nảy, khó chịu nên hay cáu gắt với người quen. Thi thoảng con giáp này chỉ thích ngồi một mình, ghét phải giao lưu, tụ tập vì thấy không đem lại lợi ích gì cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Từ ngày mai, thứ Bảy (9/12), 3 con giáp vận số lên hương, kiếm tiền kếch xù, nâng cấp tài lộc, giàu có trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà

Vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp sau vận may nở rộ bất ngờ, giàu lên trông thấy, của cải nhiều không đếm xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 2 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 13 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 56 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực