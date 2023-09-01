Từ ngày mai, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý

Tâm linh - Tử vi 01/09/2023 22:59

Từ 2/9, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, chào đón cuộc sống suôn sẻ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ thứ Bảy (2/9/2023), công việc của tuổi Thìn đang tiến triển rất tích cực. Bản mệnh được dự báo sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong lĩnh vực mình theo đuổi. Con giáp này càng làm càng hăng say, hứng thú nên tìm tòi được nhiều điều mới lạ, phát triển năng lực cá nhân tốt hơn.

Đây cũng là một ngày khá vui vẻ của tuổi Thìn vì có thể đón nhận được những điều may mắn, tốt lành về tình cảm. Người độc thân có thể tìm được hạnh phúc của đời mình, tình yêu đến rất tình cờ mà chính bản mệnh cũng thấy bất ngờ.

Trong khi đó, các cặp đôi hay người đã có gia đình sẽ trải qua một ngày ổn thỏa, từ công việc cho tới tình cảm. Con giáp này có thể dành thêm chút thời gian để hâm nóng tình cảm vợ chồng, quan tâm tới người thân hơn nữa để gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Từ ngày mai, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 2/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều biệt tài ai cũng muốn sở hữu. 

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang vướng nhiều tài tiếng, cố gắng khắc phục sớm nhất.

Tình cảm: Trải qua nhiều chuyện buồn phiền, tình cảm cả hai được gắn kết bền lâu.

Tài lộc: Tài chính dư sức mua những món đồ bạn yêu thích, nhưng đừng tiêu xài quá trớn. 

Sức khỏe: Cảm nặng chưa hết, cố gắng duy trì thuốc thường xuyên.

Từ ngày mai, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão trời sinh cũng đã rất hiền lành, sống tình cảm. Trong cuộc sống thực tế, họ là người rất thấu tình đạt lý, luôn lo nghĩ cho mọi người.

Tuy thường hay sống vì người khác nhiều hơn nhưng con giáp này cũng vẫn biết yêu thương bản thân và gia đình.

Đặc biệt, họ còn biết ghi lòng tạc dạ công ơn của người khác dù ít dù nhiều. Bất kỳ sự trợ giúp nào đều được con giáp này khắc sâu trong tâm khảm. Có cơ hội là lập tức báo đáp ân nhân. Cho nên tính khí của họ rất được mọi người yêu quý và thích kết giao.

Con giáp này thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp t.uổi Mão tìm được nhiều vận may để đổi đời.

Cuộc sống của họ cứ thể được trải qua trong êm đềm, tự do tự tại.

Nhất là với phụ nữ tuổi Mão, có thể thời tiền vận họ gặp phải không ít gian nan thử thách nhưng đến khi bước vào trung vận thì mọi thứ thăng hoa rực rỡ.

Sau khi kết hôn, họ không những xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn mang mệnh vượng phu ích tử, giúp chồng thành danh, dạy dỗ con cái nên người.

Từ ngày mai, thứ Bảy (2/9/2023): 3 con giáp vượng phát tài lộc, công danh thăng tiến, làm gì cũng như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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