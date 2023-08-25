Từ ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh vào cuối tháng 8

Tâm linh - Tử vi 25/08/2023 23:59

Vận trình tài chính của 3 con giáp sau ngày càng thuận lợi, tạo dựng cuộc sống ấm no, tốt đẹp.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 26/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết cách chia sẻ công việc với nhiều người, được nhiều người cùng nhau hỗ trợ trong công việc.   

Công việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ cần tập trung tinh lực vào công việc, hạn chế những khó khăn, cùng đồng nghiệp hoàn thành dự án mong đợi

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn muốn được yêu chiều, hoàn thành cùng người yêu những địa điểm du lịch trong dự định.

Tài lộc: Tài chính đang tốt, cố gắng cải thiện tài lộc của công ty ngay khi có thể.

Sức khỏe: Thói quen xấu làm cho da và nếp nhăn ngày càng tăng cao.

Từ ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh vào cuối tháng 8 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Công việc: Bạn đang gặp được khách hàng tốt, đồng thời cũng nghiêm túc trong công việc và làm việc gì cũng cẩn trọng.

Tình duyên: Hợi Tự Hình cho thấy đời sống thời điểm này của người tuổi Hợi có nhiều vấn đề khiến bạn phải suy nghĩ.

Sức khỏe: Thủy khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh rất nhiều.

Tài chính: Bạn có thể hoàn thành tốt công việc, tạo được ấn tượng tốt với sếp để tăng tiến.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Từ ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh vào cuối tháng 8 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 26/8/2023, công việc tuổi Dần dễ thở hơn. Bản mệnh nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Vận tài chính của tuổi Dần cũng thuận lợi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể nay con giáp này sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Ngược lại vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Tuổi Dần tốt nhất là không xen vào chuyện của ai hết, cứ im lặng thì hơn. Những người đang ở chung với cha mẹ chồng thì chớ nóng tính, nên cư xử khéo léo một chút cho gia đình yên ổn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Từ ngày mai, thứ Bảy (26/8/2023): 3 con giáp gặp dữ hóa lành, giàu có vô biên, phất lên như diều gặp gió, tiền tài đạt đỉnh vào cuối tháng 8 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Cuối tuần này (26/8-27/8/2023): 3 con giáp vô cùng vượng phát, tình duyên nở rộ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Cuối tuần này (26/8-27/8/2023): 3 con giáp vô cùng vượng phát, tình duyên nở rộ, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Ngoài tài lộc, 3 con giáp này cũng xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa trong 2 ngày cuối tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 2 giờ 15 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 3 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.