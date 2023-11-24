Từ ngày mai, thứ Bảy (25/11), 3 con giáp trúng lộc to, tiền tỷ về chật nhà, cuộc đời sang trang, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 24/11/2023 17:05

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp sau tình duyên viên mãn, sự nghiệp hanh thông, một bước đổi đời giàu sang sung túc.

Tuổi Tỵ 

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, tuổi Tỵ đối diện với thách thức lớn nhưng đó cũng là cơ hội để bản mệnh bứt phá, đạt được thành công rực rỡ. Người làm ăn kinh doanh tận dụng thời cơ gặp gỡ các đối tác lớn. Sự hỗ trợ của quý nhân sẽ giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành được mục tiêu. Người làm công ăn lương cũng bước vào giai đoạn vượng phát. Những công việc cấp trên giao đều được tuổi Tỵ hoàn thành một cách xuất sắc.

Về phương diện tình cảm, người độc thân có thể tìm được chân ái của mình. Nếu có cảm tình với ai đó, bản mệnh nên dũng cảm thể hiện tâm tư, suy nghĩ của mình để đưa mối quan hệ phát triển lên một nấc thang mới.

Từ ngày mai, thứ Bảy (25/11), 3 con giáp trúng lộc to, tiền tỷ về chật nhà, cuộc đời sang trang, làm đâu thắng đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023, người tuổi Dần mệt mỏi khi tình cảm không còn niềm vui. 

Công việc: Người tuổi Dần tôn trọng công việc, sự chăm chỉ của bạn đạt nhiều kết quả mong đợi.

Tình cảm: Hằng ngày bạn cảm thấy tình cảm mệt mỏi, không còn nhiều niềm vui.   

Tài lộc: Nguồn tài lộc hiện tại bạn cần cố gắng gìn giữ cẩn thận, luôn mang lại sự an tâm khi người khác nhờ vả.     

Sức khoẻ: Năng động khi có nhiều năng lượng tích cực.

Từ ngày mai, thứ Bảy (25/11), 3 con giáp trúng lộc to, tiền tỷ về chật nhà, cuộc đời sang trang, làm đâu thắng đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Từ ngày mai, thứ Bảy 25/11/2023 tạo điều kiện thuận lợi cho tuổi Mão sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến con giáp này chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Tiền bạc có tín hiệu tốt. Bản mệnh là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Vận trình tình cảm lại hơi kém. Con giáp này nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bản mệnh cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Từ ngày mai, thứ Bảy (25/11), 3 con giáp trúng lộc to, tiền tỷ về chật nhà, cuộc đời sang trang, làm đâu thắng đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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