Từ ngày mai, thứ Bảy (2/12), 3 con giáp tài lộc rực rỡ như cầu vồng, may mắn mỉm cười, ung dung kiếm bộn tiền

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 2/12/2023 mang đến dấu hiệu tích cực trên phương diện xã giao của tuổi Tỵ. Bản mệnh cởi mở, nhiệt tình nên nhận được sự yêu mến của nhiều người. Hôm nay, dù có gặp phải khó khăn, bản mệnh cũng sẽ được nhiều người chủ động giúp đỡ.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành các công việc sửa chữa ở hướng chính Nam phía ngoài phòng, giường ngủ và bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng triển vọng. Nếu cảm nhận được đối phương đang nghiêm túc với mình thì bản mệnh cũng nên mở lòng để cho đối phương kéo gần khoảng cách, có thể đó chính là người bản mệnh chờ đợi đã lâu.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Mão thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Tuổi Mão này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Đúng 2/12 thời cơ của người tuổi Mão sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Tử vi cho biết tuổi Mão nếu như đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan phát tài. Nếu như đang làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được quý nhân đưa đường càng chăm chỉ càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay không có nhiều việc làm cản trở bạn.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc đã qua thời gian khó khăn, luôn có thời gian chủ động.

Tình cảm: Tình cảm kiên trì bền bỉ với người bạn chọn dài lâu.

Tài lộc: Yêu thích công kinh doanh, làm thêm nhiều việc cải thiện kinh tế.

Sức khoẻ: Thời gian cho bữa sáng rèn luyện thể thao không bao giờ thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.