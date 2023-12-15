Từ ngày mai, thứ Bảy (16/12): 3 con giáp nhận được lộc trời ban, phúc lớn mạng lớn, tiền vàng ngập két bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 15/12/2023 16:05

Từ ngày mai, thứ Bảy 16/12/2023, 3 con giáp sau hô vàng gọi bạc, lên đời vượng phát, tài lộc không bao giờ thiếu hụt.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 16/12/2023, những cảm xúc tích cực hỗ trợ cho tuổi Dần rất nhiều trong các phương diện cuộc sống. Tuy nhiên bản mệnh đừng quên khi giải quyết công việc cần ưu tiên hiệu quả trước đã.

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để dành cho bản thân cũng như những người quan trọng với mình. Con giáp này sẽ sớm nhận ra những thay đổi sâu sắc xung quanh cuộc sống.

Ngoài ra, tuổi Dần hãy dành thêm thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng vì bận rộn với công việc hoặc lo lắng cho những người xung quanh mình mà quên đi việc chăm sóc bản thân đúng cách.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Từ ngày mai, thứ Bảy (16/12): 3 con giáp nhận được lộc trời ban, phúc lớn mạng lớn, tiền vàng ngập két bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi may mắn nhận được nhiều tin vui trong công việc, tài chính và tình cảm. Bản mệnh có quý nhân phù trợ nên công việc thuận lợi, phát triển hanh thông, không gặp khó khăn. Thần Tài che chở giúp bản mệnh có tài lộc dồi dào, tiền của rủng rỉnh.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng có tín hiệu khởi sắc. Bản mệnh có thể vẫn còn hơi dè dặt trong vấn đề này và cần thời gian để mở lòng. Để bắt đầu một câu chuyện mới, tuổi Mùi cần cởi mở hơn, bước ra khỏi vùng an toàn. Những cuộc trò chuyện thoải mái có thể giúp hai bên hiểu nhau hơn, có những khoảnh khắc khó quên và có thể tiến xa hơn.

Từ ngày mai, thứ Bảy (16/12): 3 con giáp nhận được lộc trời ban, phúc lớn mạng lớn, tiền vàng ngập két bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão thích yêu từ cái nhìn đầu tiên.      

Công Việc: Người tuổi Mão đã trải qua nhiều việc không ai dám tưởng tượng, nhưng bạn luôn lạc quan vượt qua.

Tình Cảm: Trong tình yêu, bạn đã thích là không ai ngăn cản, yêu đối phương bằng ánh nhìn đầu tiên. 

Tài Lộc: Học cách đầu tư cẩn thận, từ từ đi từng bước một.

Sức Khoẻ: Thư giãn, thả lỏng cơ thể khi làm việc quá lâu.

Từ ngày mai, thứ Bảy (16/12): 3 con giáp nhận được lộc trời ban, phúc lớn mạng lớn, tiền vàng ngập két bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, tài lộc như mưa, giàu sang bám gót, đời sướng như tiên

10 ngày liên tiếp (15/12-25/12), 3 con giáp sau là đại gia ngầm, ngồi mát ăn bát vàng, ai ai cũng phải ghen tỵ.

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